Prins Christian har været vidt omkring denne sommer.

Det er både blevet til ferie i syden og festivaler under hjemlige himmelstrøg i Danmark.

Og billeder på de sociale medier viser også, at prinsen har valgt at bruge noget af sin ferie inden 3. g på at være sammen med Bourbon-familien, som han også tidligere er sat i forbindelse med.

Prins Christian var nemlig at finde på billeder delt af prinsesse Camilla af Bourbon fra en middag i Saint Tropez.

Her var både prins Carlo af Bourbon, hans kone Camilla og de to døtre Carolina og Chiara sammen til middag.

B.T. har været i kontakt med Kongehusets kommunikationsafdeling, der ikke ønsker at kommentere prins Christians sommerferieplaner.

Det opfattes som privat.

På andre billeder ses prins Christian gå rundt i Saint Tropez sammen med Chiara og venner.

Øverst i venstre hjørne kan man se prinsen være med på billeder fra middagen i Saint Tropez. Til billedet havde prinsesse Camilla skrevet 'venner og familie'. Foto: Instagram/Camilla de Bourbon Vis mere Øverst i venstre hjørne kan man se prinsen være med på billeder fra middagen i Saint Tropez. Til billedet havde prinsesse Camilla skrevet 'venner og familie'. Foto: Instagram/Camilla de Bourbon

Prins Christian har set meget til den yngste prinsesse Chiara i foråret og sommeren.

De to blev første gang set ved et racerløb i Monaco, hvor prins Christian stod med Chiara, hendes søster og nogle venner.

Det danske kongehus og familien fra Sicilien har da også kendt hinanden længe.

Prins Carlo af Bourbon stod fadder for prinsesse Josephine i 2014.

I et interview med det franske medie Corriere della Sera i juli fortalte prinsesse Chiara om venskabet.

De to unge blev første gang set sammen ved et racerløb. Foto: Foto: IG/Maria Carolina di Borbone Vis mere De to unge blev første gang set sammen ved et racerløb. Foto: Foto: IG/Maria Carolina di Borbone

Hun fortalte, at hun og prins Christian har kendt hinanden, siden de var børn.

»Han og hans familie er meget åbne. Nordiske monarkier kaldes 'cykelmonarkier', de er nemme og med lidt ceremoni. Christian kender sin plads, men er i stand til at trække stikket og slappe af,« lød det fra prinsessen, der kaldte venskabet for godt.

»Vi har det meget sjovt sammen, han er meget sporty, han elsker at løbe, spille tennis, men han er også meget disciplineret.«

Den adelige familie regerede fra 1734 til 1861 over den sydlige del af Italien og Sicilien.

Familien har grene til både huse i Frankring, Spanien, Parma og Luxembourg.

I dag er prins Carlo husets overhoved og hertug.

De har beholdt titlerne som prinser og prinsesser, selvom der reelt er tale om tomme titler, da de ikke regerer over et kongerige.