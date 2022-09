Lyt til artiklen

Lørdag aften troppede den danske kongefamilie op på den røde løber foran Det Kongelige Teater i anledning af dronning Margrethes 50-års regentjubilæum.

Men på den røde løber kunne man pludselig se Danmarks kommende konge, den 16-årige prins Christian, gøre diskrete fagter til kameraerne.

Nærmere bestemt satte han tommel og pegefinger sammen og dannede således en cirkel med fingrene, som han fremviste nede ved buksekanten.

Blandt unge mennesker kan det symbol betyde, at man må slå sine venner, hvis de ser det. Selvom det kan virke harmløst, er det stadig ikke passende for en tronarving – slet ikke til en så formel begivenhed som Dronningens regentjubilæum, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Som ung kongelig skal man jo også have lov til lige at prøve sig frem, og der er nok mange unge mennesker, der prøver grænser af og har sådanne interne ting sammen. Højst sandsynligt er det bare en spøg, han har med sine venner, men det er bestemt ikke en passende begivenhed. Det er simpelthen for pinligt til dronningens regeringsjubilæum,« siger kongehuseksperten.

Det lille håndtegn, som prins Christian viste flere gange på den røde løber, har i nogle kredse også en anden og mere alvorlig betydning.

Det er blandt andet tydeligt på Facebook, hvor B.T. er bekendt med flere profiler, der ikke tager prins Christians håndtegn som en simpel spøg.

For som forskere og store internationale medier som The Guardian har beskrevet de senere år, så går den mere dystre fortolkning af håndtegnet langt tilbage i internettets afkroge, hvor det blev brugt som et symbol på Satan.

På samme måde er tegnet blevet kædet sammen med konspirationsteorien Qanon, hvis tilhængere tror på, at et globalt magtfuldt netværk af satanistiske, kannibalistiske og pædofile driver en global pædofiliring.

Qanon-tilhængere var desuden med, da kongressen i Washington, D.C. blev stormet den 6. januar 2021, efter at Donald Trump havde tabt præsidentvalget i 2020.

Selvom der næppe er nogen tvivl om, at prins Christian ikke støtter Qanon-teorien, så er det ifølge Jacob Heinel Jensen alligevel ikke uproblematisk. Han mener, at den 16-årige prins burde have været mere forsigtig på den røde løber.

»Prins Christian er ved at være voksen, så han må også huske, at han ikke er hvem som helst; han er tronarving og Danmarks fremtidige konge. Både prinsen og Kongehuset skal være opmærksomme på, at billeder som de her kan misbruges af folk, der er i miljøer, hvor konspirationsteorier trives i bedste velgående. Alt er symbolsk, når det kommer til Kongehuset, og de billeder kan misbruges,« minder Jacob Heinel Jensen om.

»Prins Christian bør passe lidt mere på med, hvad han gør på den røde løber, og hvornår han laver sjov. For hans egen skyld bør han tænke over, hvad han gør ved officielle begivenheder, hvor der er kameraer, der følger med. Det er bestemt ikke i Kongehusets interesse, hvis der er folk i samfundet, der forbinder prinsen med et konspiratorisk håndtegn.«

Kongehuset oplyser til B.T., at man ingen kommentarer har til optrinet.