Prins Christian fylder lørdag 17 år.

Danmarks kommende konge går dermed en spændende tid i møde.

»Formentlig bliver prins Christians kongelære intensiveret det kommende år, hvor man vil sørge for, at han bliver godt klædt på til det, der venter. Vi har allerede set den spæde begyndelse – eksempelvis da han var med til at markere genforeningen i Sønderjylland,« forklarer B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

For når prins Christian næste gang fylder 18 år, så begynder en hel ny tilværelse for ham.

Prins Christian fik en forsmag på det liv, der venter til markeringen af hundredåret for genforeningen i Sønderjylland. Foto: Henning Bagger Vis mere Prins Christian fik en forsmag på det liv, der venter til markeringen af hundredåret for genforeningen i Sønderjylland. Foto: Henning Bagger

»Det kommende år er sidste chance for at træde ved siden af, for så kommer hammeren til at falde på en helt ny måde,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

»Så vi kommer formentlig nok allerede til at høre færre historier om, hvordan prins Christian sprøjter champagne eller skejer ud på alle mulige måder. For han er vores fremtidige konge, så derfor stiger forventningerne også til ham, og derfor skal han også være mere påpasselig.«

For der er en uskreven regel mellem Kongehuset og pressen om, at de royale børn er børn, indtil de fylder 18 år.

Så selvom pressen ikke »kommer til at kaste sig over ham som gribbe på hans 18 års fødselsdag«, så var det også tydeligt med kronprins Frederik, at der kom nye forventninger til ham, da han blev myndig.

Prins Christian med sin familie ankommer til frokostarrangement i anledningen af Dronningens 50 års regentjubilæum. Ved sin side har han sin far kronprins Frederik, og på den anden side sin mor, kronprinsesse Mary med hans søskende prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Christian med sin familie ankommer til frokostarrangement i anledningen af Dronningens 50 års regentjubilæum. Ved sin side har han sin far kronprins Frederik, og på den anden side sin mor, kronprinsesse Mary med hans søskende prins Vincent og prinsesse Josephine. Foto: Mads Claus Rasmussen

Ikke mindst husker Jacob Heinel Jensen den massive mediestorm, som kronprinsen røg ind i, da han som 18-årig var med på statsbesøg for første gang i Japan.

»Her blev kronprins Frederik spurgt, hvad han følte, når han stod ved mindesmærket for ofrene for Hiroshima. Der svarede han simpelthen: 'Intet. Det vedrører ikke min generation'. Det skulle han selvfølgelig stå til regnskab for, og han fik en hård medfart i alle medierne, og chefredaktører spurgte, om han overhovedet var klar til at blive konge, når han kunne finde på at sige sådan nogle åndssvage ting.«

Med sin kommende 18-års fødselsdag vil prins Christian formentligt også kunne se frem til at komme med på statsbesøg.

Og tilmed mener Jacob Heinel Jensen, at prins Christian må være endnu mere påpasselig, end hans far var nødt til at være det.

Prins Christian havde stor succes og flere ruter ved Royal Run 2022. Her med sin medalje efter andet løb på 5 kilometer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prins Christian havde stor succes og flere ruter ved Royal Run 2022. Her med sin medalje efter andet løb på 5 kilometer. Foto: Bax Lindhardt

»Det er en helt anden og hårdere medievirkelighed, som venter ham, end den kronprins Frederik mødte,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

»Prins Christian kommer ikke til bare at kunne gå i byen på Jazz House, som Frederik gjorde. For han kan ikke stå på dansegulvet og møde alle mulige mærkelige mennesker og fortælle dem vilde historier, fordi i dag kan det hele dokumenteres på de sociale medier.«

Men til gengæld tror kongehuseksperten, at det er heldigt, at det er netop Danmark, som prins Christian en dag skal regere.

»Vi danskere er et rimeligt tilgivende folkefærd, når det kommer til de unge i kongehuset. Så der er en holdning til, at prins Christian bare skal have lov til at være en dreng. Men på et tidspunkt kommer der krav,« understreger Jacob Heinel Jensen.