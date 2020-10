Det kan være svært at være teenager. Og det er næppe lettere med hele befolkningens øjne hvilende på sig.

Men selv om kronprinsparrets ældste søn, prins Christian, der torsdag fyldte 15 år, er centrum for meget opmærksomhed, klarer han det på en helt særlig måde med bravur. Og det er en kæmpe styrke.

Sådan lyder vurderingen fra to kongehuseksperter om torsdagens fødselar.

Modsat sin far, kronprins Frederik, der åbent har fortalt, at han i mange år har været meget utilpas omkring sin rolle som kronprins, så virker Danmarks kommende kronprins – og med tiden kommende konge – til at hvile mere i sig selv.

Ved Hurbertusjagten i 2019 svarede prins Christian uden tøven på spørgsmål fra pressen. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Ved Hurbertusjagten i 2019 svarede prins Christian uden tøven på spørgsmål fra pressen. Foto: Niels Christian Vilmann

»Der er han jo meget anderledes, end hans far var, da han var ung. Kronprins Frederik var meget mere usikker på sin skæbne og meget mere usikker på sin rolle. Der virker prins Christian meget mere sikker på sin rolle fra begyndelsen,« lyder det fra kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Den unge prins har flere gange imponeret med sin selvsikkerhed – blandt andet når han svarer på spørgsmål fra pressen.

»Han virker meget som en person, der – trods sin unge alder – er meget kongelig og professionel i sin optræden. Han har en fremtoning, hvor man sagtens kan mærke, at han er opdraget til og vant til at stå frem, og så har han tilsyneladende nogle naturlige evner for det,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Han mener, at det både er Kronprinsessen og Kronprinsen, der står bag prins Christians 'sikkerhed og professionalisme':

Prins Christian virker allerede i en meget ung alder selvsikker og tilpas i rollen som kongelig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Prins Christian virker allerede i en meget ung alder selvsikker og tilpas i rollen som kongelig. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er nok en kombination af Kronprinsens egne erfaringer og Kronprinsessens meget professionelle tilgang til arbejdet som kongelig, der gør, at vi ser en næste generation, der er meget, meget velforberedt allerede på et tidligt tidspunkt.«

Som kronprinsparrets førstfødte og nummer to i tronfølgen er der helt naturligt et større fokus på prins Christian end på hans tre yngre søskende.

Dronning Margrethe har også tidligere meddelt, at prins Christian er det eneste af hendes børnebørn, der vil modtage apanage som voksen.

Dermed er forventningerne til prins Christian tårnhøje. Kongehuseksperter har tidligere over for B.T. vurderet, at han næppe slipper for at tage en tur i militæret samt en akademisk uddannelse.

Det er både kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, der sandsynligvis er årsage til, at prins Christian er så tilpas i rollen som kongelig, vurderer kongehuseksperter. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Det er både kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, der sandsynligvis er årsage til, at prins Christian er så tilpas i rollen som kongelig, vurderer kongehuseksperter. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men da han – ligesom sin far – formentlig vil komme til at være kronprins i en halv menneskealder, før han kan kalde sig konge, så vil der også være forventninger om, at prins Christian finder sig noget at lave i ‘ventetiden'.

»Det er vigtigt, at han finder sig nogle meningsfulde opgaver i en ung alder, og at han påtager sig nogle mærkesager på et tidspunkt, så hans tilværelse som kommende tronfølger kan give mening og kan blive noget, som danskerne også synes giver mening,« siger Lars Hovbakke Sørensen og forklarer:

»Befolkningens opbakning til kongehuset i vores dage afhænger jo blandt andet af, om man kan se en mening i det, som kongehuset foretager sig. Så det er vigtigt, at han engagerer sig i nogle samfundsmæssige spørgsmål på den ene eller anden måde.«

Før i tiden ville en 'ventende' kronprins kunne få en 'karriere' som officer i søværnet eller i hæren, men den vej går man ikke nødvendigvis længere, lyder det fra kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

Prins Christian er den ældste af fire søskende. Ofte ser man ham holde lidt øje med sine yngre søskende. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Christian er den ældste af fire søskende. Ofte ser man ham holde lidt øje med sine yngre søskende. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg synes jo, at de kongelige får flere frihedsgrader. Nu kan de vælge mere frit,« siger han og tilføjer, at det, der egentlig betyder mest for en kronprins, er, hvor klar han er til at påtage sig opgaven som konge.

»Forventningen er, at han skal være parat. Det er det, der har været problemet for Frederik – at han har været uparat så længe. Så hvis bare han er parat, så er det lidt mere ligegyldigt, hvad han ellers laver,« siger han.

Sebastian Olden-Jørgensen vurderer, at prins Christian allerede nu virker mere klar, end hans far var i mange år.

»Den der dybe utilpashed med sin prinserolle, som stod ud af alle porer på Frederik i så mange år, den har har han ikke. Og det er absolut en styrke for ham, at han er udadvendt og er tilpas med det.«