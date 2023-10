Dronning Margrethe gjorde det i 1958.

Kronprins Frederik gjorde det i 1986.

Og når prins Christian i næste uge – 15. oktober – fylder 18 år, kommer han også til at gøre det.

Træde ude på Amalienborgs Balkon. Det skriver Kongehuset på Instagram, hvor de også har lavet en lille video, der viser, hvordan det så ud, da henholdsvis Dronningen og Kronprinsen fik folkets 'hurra' med på vejen.