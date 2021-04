15-årige prins Christian kan til sommer se frem til hele tre år på kostskolen Herlufsholm. Selvom det ikke er nyt, at de kongelige har ophold på en kostskole, så er prinsens valg dog ikke helt traditionelt.

»Det er ikke almindeligt, at de kongelige bruger tre år på en kostskole,« siger kongehusekspert og historiker Michael Bregnsbo og fortsætter:

»De fleste medlemmer af kongehuset – Dronningen, kronprins Frederik og prins Joachim for eksempel – har også været på kostskole, men ikke mere end et enkelt år. De har taget 10. klasse og dernæst fortsat på et almindeligt gymnasium.«

Det er svært for ham at svare på, hvorfor prinsen og formentlig også hans forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har taget det valg. Dog pointerer han, at det formentlig bliver et andet socialt miljø end det, man ville opleve på et klassisk gymnasium.

ARKIVFOTO. Politiet har modtaget en anmeldelse om en voldtægt på kostskolen Herlufsholm. En person er anholdt. (se Ritzau historie 292102) - -Herlufsholm kostskoles 450 jubilæum. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2016) Foto: Søren Bidstrup Vis mere ARKIVFOTO. Politiet har modtaget en anmeldelse om en voldtægt på kostskolen Herlufsholm. En person er anholdt. (se Ritzau historie 292102) - -Herlufsholm kostskoles 450 jubilæum. (Foto: Søren Bidstrup/Scanpix 2016) Foto: Søren Bidstrup

»På Herlufsholm kommer han til at gnide skuldre med andre medlemmer af Danmarks elite,« siger Michael Bregnsbo.

Kronprins Frederik, prins Christians far, brugte sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Det samme gjorde prins Joachim, mens Dronningen gik på N. Zahles Gymnasium i København.

Han tror, at man før har valgt, at de kongelige skulle på et almindeligt gymnasium, så de unge royale kunne møde et bredt udsnit af den danske befolkning.

»Udsnittet på Herlufsholm er noget mere socialt begrænset. Det er ofte i gymnasiet, man får de kammerater, man holder fast i resten af livet. Det er de år, man bliver formet som person. Det vil han blive sammen med eliten,« siger Michael Bregnsbo.

Kronprins Frederik fejrer sin studentereksamen sammen med sine klassekammerater fra 3. A. på Øregård Gymnasium. Foto: Martin Henrichsen Vis mere Kronprins Frederik fejrer sin studentereksamen sammen med sine klassekammerater fra 3. A. på Øregård Gymnasium. Foto: Martin Henrichsen

Modsat har kronprinsparret valgt, at deres børn skal gå i en almindelig folkeskole og ikke en privatskole, forklarer han.

»Det kan godt være, at man ønsker at sende et signal om, at man ønsker at uddanne sine unge blandt dem, der ligger øverst i de danske samfundslag,« afslutter Michael Bregnsbo.

Lige nu går prins Christian i 9. klasse i Gentofte, så det er altså først til juni, at han skal flytte fra sin familie og ind på kostskolen, som hans fætter prins Nikolai faktisk også har gået på.

Det gjorde han et enkelt år, da han læste 10. klasse.