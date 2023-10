Prins Christian afslører tre ting om sig selv i DRs nye dokumentar – og undlader samtidig at kommentere på ét emne.

I DRs nye udsendelse 'Prins Christian – en kongelig rejse', der er lavet som optakt til prinsens 18 års fødselsdag søndag, følger man prins Christian og kronprins Frederik på rundtur i forskellige danske institutioner.

Først besøger de Folketinget og Rigsarkivet.

Herefter fortsætter turen til Børne- og undervisningsministeriet, hvor minister Mattias Tesfaye tager imod.

Kronprins Frederik og prins Christian på besøge i Højesteret. Foto: DR Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian på besøge i Højesteret. Foto: DR

Her taler de blandt andet om brug af kunstig intelligens i skolen, og prins Christian, der går i 3. g på Ordrup Gymnasium, fortæller, at det er noget, man taler meget om blandt eleverne.

»Jeg har ikke selv brugt det til at få hjælp med en opgave, for det er jo imod skolens regler. Jeg bruger det mere til, hvis man lige skal have noget viden omkring et eller andet,« fortæller prins Christian.

Senere på turen besøger far og søn en folkekirke på Fyn, hvor præsten undervejs spørger prins Christian, hvordan han selv bruger kirken.

Her lyder det fra prins Christian:

»Vi er der til jul og påske, og så er jeg jo konfirmeret og døbt – og skal forhåbentlig også giftes en dag.«

Han tilføjer:

»Jeg bruger den også lidt som et sted, hvor man kan være mere nede på jorden og ikke tænke på så mange ting. Bare bruge en times tid med sine tanker og høre nogle vise ord fra præsten.«

Sidste stop på turen er et besøg hos Forsvaret ved Flyvestation Karup.

Kronprins Frederik og prins Christian på besøg hos Forsvaret. Foto: DR Vis mere Kronprins Frederik og prins Christian på besøg hos Forsvaret. Foto: DR

De taler blandt andet med et hold unge rekrutter, og prins Christian fortæller, at han selv ser frem til at blive værnepligtig.

»Det glæder jeg mig til,« lyder det fra prinsen.

Emnet som prins Christian undervejs i dokumentaren viger udenom, er da Mattias Tesfaye i Børne-og undervisningsministeriet fortæller, at han – ligesom kronprins Frederik – er fan af fodboldklubben AGF.

»Du er lidt med nogle andre,« lyder det fra ministeren henvendt til prins Christian.

Men selvom prins Christian tidligere er spottet i Parken iført FCK-tørklæde, er der i denne omgang ingen reaktion på fodboldspørgsmålet fra prinsen.

