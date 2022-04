»Måske tager jeg fejl, men du er ham fyren, der ved, hvad der foregår.«

Sådan skrev prins Charles i 1987 i et brev til BBC-værten Jimmy Savile, som efter sin død i 2011 blev afsløret som pædofil og voldtægtsmand med mere end 400 ofre.

Brevet, som prins Charles skrev, var begyndelsen på en lang relation mellem de to, hvor den kommende regent søgte råd og hjælp.

Det afsløres i den nyligt udkomne Netflixdokumentar 'Jimmy Savile: A British Horror Story'.

Jimmy Savile var en elsket vært i sin levetid – mens efter hans død kom sandheden frem om hans forfærdelige forbrydelser. Foto: Lee Smith Vis mere Jimmy Savile var en elsket vært i sin levetid – mens efter hans død kom sandheden frem om hans forfærdelige forbrydelser. Foto: Lee Smith

De to kom i kontakt med hinanden i forbindelse med Jimmy Saviles velgørenhedsarbejde, hvor han igennem sin karriere menes at have indsamlet mere end 40 millioner pund til gode formål.

Og her fik prins Charles øjnene op for den popularitet og medietække, Jimmy Savile havde.

I 1989 bad han om forslag til »besøg, der kunne booste moralen. Eksempelvis til værdifulde grupper, steder, projekter og lignende, der ikke får nok opmærksomhed«.

Mere konkret var det, da prins Charles' bror, prins Andrew, i 1988 kom med nogle lettere insensitive kommentarer ovenpå et terrorangreb i den skotske by Lockerbie. Her blev et fly sprunget i luften. Alle ombord og 11 folk på jorden døde.

»Rent statistik må den slags ske før eller siden. Men selvfølgelig er det kun noget, der påvirker lokalsamfundet i mindre grad,« lød det fra prins Andrew.

Kommentarer som denne fik prins Charles til at række ud til Savile og spørge, om BBC-værten ville hjælpe med at udvikle en pr-plan til, hvordan kongehuset skulle udtale sig om fremtidige katastrofer.

Jimmy Savile foreslog, at kongehuset hyrede en »særlig person med betragtelig erfaring indenfor den slags emner,« og at de oprettede et såkaldt kriserum med datidens mest moderne kommunikationsmidler.

Relationen udviklede sig fra det professionelle til det, der ligner et venskab.

Guardian har fortalt om, hvordan prins Charles, på sine vegne, bad Jimmy Savile om at arrangere en fest for tv-branchens topfolk, som skulle holdes i den royale residens Clarence House.

Da Jimmy Savile fyldte 80, skulle prins Charles angiveligt have sendt ham en kasse cigarer og manchetknapper af guld.

»Ingen vil nogensinde vide, hvor meget godt du har gjort for dette land, Jimmy. Det her er en del af takken for det,« stod der i kortet.

Ifølge Clarence House har relationen mellem prins Charles og Jimmy Savile primært handlet om deres fælles engagement i velgørenhedsarbejde for mennesker med handicap.

På Twitter er det dog langt fra alle, der er lige imponeret over den kommende konges samarbejde med den nu afdøde pædofil.

Her er et udpluk af kommentarerne:

Det har (Jimmy Savile, red.) gjorde, var en kendt hemmelighed. Monsteret havde frit lejde til at misbruge, hvem han havde lyst til. Det er en plet på den britiske elite. Især den kommende konge.

De siger, at offentlig granskning er en del af at være royal, men de vil ikke have prins Charles' relation til Jimmy Savile gransket. Få det til at give mening.

Prins Charles venskab med Jimmy Savile viser ikke bare dårlig dømmekraft af den kommende statsleder – det hjalp også Savile til at slippe afsted med sine forbrydelser. Det, at Savile havde magtfulde venner, skræmte hans ofre til stilhed.

Jimmy Savile blev, da jeg var teenager, set som 'skummel' af så mange, at vi jokede om ham. At han havde så stor indflydelse på prins Charles viser en forfærdelig dømmekraft af arvingen til tronen.

Det er svært at tro på, at prins Charles ikke vidste, hvad Jimmy Savile var. Charles, som er kendt for at researche ting, er ikke en idiot, men han er landets næste konge. En rolle, han absolut ikke kan udfylde efter sine tætte relationer til forskellige pædofiler.

Jimmy Savile døde, før han nåede at stå til ansvar for sine mange forbrydelser.