Prins Philip døde fredag. Han blev 99 år gammel. Nu sætter hans søn prins Charles ord på sin fars død.

»Min far var en meget elsket og værdsat person,« siger han foran familiens hus, hvor flere medier er mødt op.

Desuden fortalte han, at han allerede savnede sin far meget. Han og den royale familie sætter stor pris på, at så mange af de britiske borgere sørger med dem.

»Som I nok kan forestille jer, så savner vi ham enormt meget,« lyder det fra prins Charles.

Der blev affyret flere kanoner i London for at markere prinsens død. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Der blev affyret flere kanoner i London for at markere prinsens død. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Han fortæller, at hans »kære far,« formentlig ville have været forbløffet over alle de reaktioner hans død har affødt, og hvad der er blevet sagt om ham.

»Det vil holde os oprejst i denne tid,« siger han, før han igen vender sig og går tilbage indenfor.

Lørdag er det blevet meldt ud, at nu afdøde prins Philip skal bisættes lørdag den 17. april. Ceremonien holdes i St. George's Kapel på kongefamiliens Windsor-slot.

Dronning Elizabeth har godkendt en otte dage lang national sørgeperiode, der varer indtil bisættelsen. For kongefamilien gælder en sørgeperiode på to uger.

Flere har lagt blomster og kort foran Windsor Castle. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Flere har lagt blomster og kort foran Windsor Castle. Foto: ANDREW BOYERS

Før bisættelsen vil der være et minuts stilhed over hele landet.

Prins Philip, der ville være blevet 100 år til juni, havde været syg i noget tid og tilbragte mere end en måned på hospitalet fra den 16. februar.

Her blev han blandt andet behandlet for hjerteproblemer.