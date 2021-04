Prins Philip var mere end bare den lidt stive prins med sin egne meninger. Han var også et samlende overhoved for familien og en ‘fantastisk’ far, der altid var klar til at hjælpe sine børn.

Sådan lød det overraskende fra prins Philips fire børn; prins Charles, prinsesse Anne, prins Andrew og prins Edward i en rørende hyldest fredag aften.

I interviews, der var blevet optaget på forhånd, og som først ville blive bragt efter prins Philips død, fortalte de fire kongelige til henholdsvis BBC og ITV om deres far, der gik bort fredag i en alder af 99 år.

Ifølge prins Charles var prins Philip en mand, der ikke gad at finde sig i dumme spørgsmål og unødvendige overvejelser.

Prins Philip kendte godt sin plads i offentligheden - det var bag dronningen. Men derhjemme var det ham, der var overhoved for familien. Foto: LEON NEAL

»Han ville sige: ‘Tag en beslutning',« fortalte prinsen i interviewet med BBC ifølge Daily Mail, der mener, at det gjorde, at han lærte at udvælge sine ord med omhu.

»Han var meget god til at vise dig, hvordan man gjorde ting – og instruere dig i forskellige ting,« forklarede prins Charles videre i interviewet med BBC og fortalte, det var enestående, hvordan prinsen støttede dronning Elizabeth og gjorde det i så lang tid.

»Hvad han har gjort, er en enestående bedrift.«

Prins Andrew fortalte, at Philip var en far, der var der for sine børn.

»Om aftenen ville vi – ligesom andre familier dengang – være sammen, og vi ville sidde sammen i sofaen, og han ville læse for os,« fortalte Andrew.

Også den tidligere OL-deltager prinsesse Anne, der altid har haft et meget nært forhold til sin far, og som af britiske medier flere gange er blevet udnævnt til hans yndlingsbarn grundet sit ambitiøse sind, sagde rørende ord om sin far:

»Han behandlede alle som individuelle personer og gav dem den respekt, som han følte, de skulle have som individer,« sagde hun og forklarede, at han altid var god til at opmuntre og få en til rykke sine grænser.

Ifølge B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg, så viser børnenes udsagn en anden side af prins Philip, end den officielle, som mange nok kender bedst.

Prins Philip kunne godt være en lidt hård far, men han var også altid klar til at være der for børnene. Foto: Unknown

»Jeg tror, at det der billede, som vi alle har haft af ham som en lidt gammel grumpy mand – at det nu ændrer sig til billedet af en kongelig, som har haft større betydning, end man har troet – og som har turdet at sige sin mening,« siger han.

Han peger blandt andet på den betydning, som prins Philip har haft som samlende overhoved og ‘familiechef’ for den kongelige familie, men også på den rolle som rådgiver, som han har haft for dronningen.

»Det, der vil komme frem nu, er måske, hvor samlende en kraft han har været, og hvor meget en personlighed, han insisterede på at være på den der lidt tilbagetrukne måde.«

Prins Philip er kendt for at være meget bramfri i sin omgangstone. Ofte er han blevet hængt ud for at sige ting, som hører en anden tidsalder til, og som i dag vil opfattes som upassende, som når han har spurgt en kørestolsbruger, om 'der ikke var mange, der faldt over vedkommende' – eller når han har kommenteret asiaters øjne.

Prins Philip og dronning Elizabeth ses her sammen med prinsesse Anne og prins Charles. Foto: -

Ifølge prinsens yngste søn, prins Edward, var det dog et udtryk for faderens humor.

»Han var fantastisk. Absolut fantastisk. Han havde en fantastisk humor, men man kan selvfølgelig altid misforstå noget eller vende det mod en, så det lyder forkert. Men alle, der har været privilegeret at høre ham tale, sagde, at det var hans humor, hvilket altid kunne ses i glimtet i hans øje,« fortalt han i fredagens interview ifølge Daily Mail.

Men selvom humoren undervejs har givet nogle ridser i lakken, så ændrer det ikke på det store billede af prins Philip, mener Jakob Illeborg.

»Der er nogle gange, hvor hans humor ikke har ramt helt rent, men der tegner sig et billede af en meget aktiv tjenende kongelig, og jeg tror, at vi kommer til at høre flere anekdoter om en mand, der har haft meget større betydning i at modernisere kongehuset, end vi måske har været klar over,« siger han.