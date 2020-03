Efter at være blevet testet positiv for coronavirus er prins Charles nu gået i isolation med sin foreløbigt raske hustru, hertuginde Camilla.

Men et kig på prinsens kalender viser, at han potentielt kan have smittet sig vej gennem den britiske kulturelite, inden sygdommen blev opdaget.

Mens store dele af verden har været lukket ned i forbindelse med virusudbruddet, valgte den britiske regering først i denne uge at indføre udgangsforbud.

Inden da nåede prinsen derfor at deltage ved flere offentlige begivenheder med både kendte og kongelige.

Prins Charles og hertuginde Camilla har bevøget sig ud blandt folk flere gange den seneste tid - men har udskiftet håndtrykket med en hilsen, der ikke kræver fysisk kontakt. Her ses de 9. marts. Foto: POOL

Mest opsigtsvækkende var en klimakonference hos WaterAid i London 10. marts, hvor den 71-årige kronprins sad lige overfor prins Albert af Monaco. Ni dage senere blev monegaskeren nemlig konstateret smittet med coronavirus.

Om prins Charles er blevet smittet af sin kollega fra Monaco, ønsker den britiske prins' talsmand ikke at spekulere i. Herfra lyder det, at det er umuligt at sige, hvor smitten kommer fra, da prins Charles har deltaget ved mange offentlige begivenheder de seneste uger.

Og det har han. Hans seneste offentlige optræden var 12. marts, hvor han mødtes med Londons overborgmester, William Russell, og den australske højkommissær George Brandis til en støttemiddag for Australien efter de voldsomme skovbrande, der har hærget kontinentet.

Samme dag mødtes han med tidligere børnetv-vært, baronesse Floella Benjamin, for at give hende titlen af Dame.

9. marts deltog prins Charles i en offentlig begivenhed med hele sin nærmeste familie. 16 dage senere, 25. marts, blev han erklæret smittet med corona. Foto: POOL New

Foruden den officielle middag havde han også private møder denne dag. Blandt andet med sin mor, den 93-årige dronning Elizabeth.

'Hendes majestæt Dronningen er fortsat ved godt helbred. Dronningen så senest prinsen af Whales kort om morgenen den 12. marts, og hun følger de nødvendige råd og retningslinjer, hvad angår hendes helbred,' lyder det fra dronning Elizabeths talsmand.

Men prins Charles har været tæt på endnu flere mennesker i løbet af de seneste to uger.

Ikke mindst den 11. marts til den årlige 'The Prince's Trust Awards', hvor han smalltalkede med både Rolling Stones-legenden Ronnie Wood, sangeren Craig David, James Bond-stjernen Pierce Brosnan og Tottenham-fodboldspilleren Harry Kane såvel som dagens prismodtagere.

Selvom prinsen havde taget sine forholdsregler i disse tider og droppet det sædvanlige håndtryk for i stedet at samle hænderne foran brystet og nikke til hilsen, så kom han overordentligt tæt på de celebre gæster, viser billeder fra den røde løber.

Da det ikke er til at sige, om prins Charles blev smittet med corona under mødet med prins Albert, så kan han også have været smittebærer den 9. marts, hvor han mødtes officielt med både Droningen, prins William og hertuginde Kate, prins Harry og hertuginde Meghan, premierminister Boris Johnson og flere andre spidser.

Noget tyder ellers på, at man havde forsøgt at splitte kongefamilien op for at undgå smitte, skulle den ramme.

Dronningen og hendes mand, prins Philip, flyttede 19. marts fra Buckingham Palace til Windsor Castle. Charles og Camilla har indlogeret sig på Balmoral Castle i Skotland. William og Kate er taget til Amner Hall i Norfolk, mens Harry og Meghan som bekendt lever deres nye liv i Canada.

Prins Charles har i disse tider skiftet håndtrykket ud med en 'Namaste'-hilsen. Som her til en reception 9. marts. Foto: POOL

Prins Charles' corona-diagnose kommer få dage efter, at en medarbejder i staben på Buckingham Palace blev erklæret smittet

Trods smitten har prins Charles det godt, oplyser hans talsmand til de britiske medier.

'Han har udvist milde symptomer, men er ellers ved godt helbred, og han har arbejdet hjemmefra de seneste dage som sædvanligt.'

Prins Charles' hustru, hertuginde Camilla, er ikke smittet, men parret er nu sammen gået i isolation i Balmoral Castle, der er kongefamiliens residens i Skotland.