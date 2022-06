Lyt til artiklen

Det har vakt voldsomme internationale protester, at Storbritannien har planer om at udvise asylansøgere til et af Afrikas fattigste lande Rwanda.

Kritikken lyder på, at landet ikke er i stand til at tage sig ordentligt af asylansøgerne.

Nu har også prins Charles udtrykt sin utilfredshed om den britiske aftale. Det han han ifølge The Times gjort i en privat sammenhæng, hvor prinsens holdninger er blevet viderefortalt. Det skriver Reuters.

»Han sagde, at han var mere end skuffet over politikken og at hele regeringens tilgang er rystende. Det var tydeligt, at han ikke var imponeret over regeringens retning,« sagde en kilde til The Times.

Charles er angiveligt frustreret og bekymret over asylaftalen, fordi han skal repræsentere dronningen under et møde i Rwandas hovedstad Kigali senere på måneden.

En talsmand for prins Charles afviste ikke, at han kan have udtrykt personlige holdninger om politikken privat, men understreger, at han forbliver politisk neutral.

Den britiske regering meddelte i april, at de havde indgået en aftale om at sende titusindvis af asylansøgere til Rwanda i et forsøg på at underminere menneskesmuglernetværket.

Planen er blevet mødt af kritik både fra Johnsons eget konservative parti, modstandere og ngo'er.

Den britiske regering har afvist kritik om, at tiltaget mangler medmenneskelighed.

Ifølge regeringen er det værre at fremme et system, hvor mange asylansøgere bliver udnyttet af menneskesmuglere.

Danmark har i lighed med Storbritannien en plan på tegnebrættet om at sende asylansøgere til Rwanda.

Mindst 30 personer sendes ud af Storbritannien i næste uge. Det første fly afgår tirsdag.