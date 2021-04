De hjerteskærende billeder fra Indien, hvor corona har skabt kæmpe kaos i form af tusinder af lig, massekremeringer og overfyldte hospitaler, der er ved at løbe tør for ilt, har fået tårerne frem hos mange.

Britiske prins Charles er blevet så rørt af billederne, at han nu sender en følelsesladet appel om at hjælp.

»I denne uge er jeg blevet meget trist over de tragiske billeder, som vi alle har set af covid-19, der fører til forfærdelige dødstal i Indien,« lyder det fra den britiske tronarving i en pressemeddelelse.

Han har flere gange besøgt landet, som har haft en tæt tilknytning til Storbritannien, da det indtil 1947 var en del af det britiske imperium.

Prins Charles ses her under sit besæg i Indien i 2019. Foto: FRANCIS MASCARENHAS Vis mere Prins Charles ses her under sit besæg i Indien i 2019. Foto: FRANCIS MASCARENHAS

»Ligesom mange andre, har jeg en stor kærlighed til Indien og har nydt mange skønne besøg i landet. Indisk hjælp og opfindsomhed har været en støtte til andre lande gennem dennen uhyre svære tid. Ligesom Indien har hjulpet andre, må vi nu hjælpe Indien,« lyder det videre i prins Charles’ appel.

Det var i sidste uge, at det for alvor begyndte at gå verden rundt, at corona-situationen i Indien var ved at komme ud af kontrol.

Virussen spredte sig med hast gennem landets tætbefolkede byer, og smittetal på over 300.000 dagligt blev rapporteret, mens dødstallene nåede op over 2000 dagligt.

Samtidig kom meldingerne om, at seks hospitaler i hovedstaden Delhi var løbet totalt tør for ilt til at holde de syge patienter i live, mens mange andre var ved at løbe tør.

De lokale må lave massekremeringer, hvor de brænder ligene af deres kære under sammenstablede bunker af træplanker. Foto: DANISH SIDDIQUI Vis mere De lokale må lave massekremeringer, hvor de brænder ligene af deres kære under sammenstablede bunker af træplanker. Foto: DANISH SIDDIQUI

Tallene er siden kun blevet værre, idet der tirsdag blev registreret 360.000 smittede i Indien, men dødstallet nåede op over 3.300, skriver Independent.

I alt har over 200.000 indere mistet livet grundet covid-19, ifølge Independent, hvilket er det næsthøjeste tal – kun overgået af USA.

Daily Telegraphs Indien-korrespondent Joe Wallen beskrev sidste uge situationen som desperat over for B.T.

»Situationen i Indien er kritisk. Det er meget værre end under første bølge,« lød det fra Wallen, der til dagligt bor i den indiske gigantmetropol Mumbai.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Clarence House (@clarencehouse)

»I mange store byer som Mumbai og Delhi har de simpelthen ikke nok hospitalssenge til alle dem, der har brug for behandling på grund af coronavirus. Hospitalerne er blevet lagt ned,« forklarede Joe Wallen.

De grelle tilstande i Indien har nu fået flere lande til at sende hjælp. I weekenden varslede EU, at man er ved at indsamle iltforsyninger og andet medicinsk udstyr til Indien, mens USA også har meddelt, at man vil hjælpe landet.

Også Danmark vil se, hvad man gøre for at hjælpe, oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod (S) tirsdag til Ritzau.

Over 3000 mennesker dør for tiden dagligt af corona i Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI Vis mere Over 3000 mennesker dør for tiden dagligt af corona i Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI

I Storbritannien er man også i gang med at rulle den store hjælp ud.

I sin appel fortæller prins Charles, at organisationen ‘British Asian Trust’, som han grundlagde i 2007, er ved at indsamle midler til at sende iltflasker til de indiske hospitaler.

Derudover vil 14 britiske nødhjælpsorganisationer, herunder det britiske Red Barnet kaldet Save the Children samt britiske Røde Kors sende hjælp i form af blandt andet medicinsk udstyr.

I 2017 var Charles i Indien med sin kone, Camilla. Foto: RAJAT GUPTA Vis mere I 2017 var Charles i Indien med sin kone, Camilla. Foto: RAJAT GUPTA

Prins Charles har gennem tiden foretaget ti officielle besøg i Indien. Det seneste var i 2019, hvor han ifølge, magasinet Town & Country blandt andet udtalte, at han har ‘en særlig hengivenhed’ for landet.

Prinsen slutter da også onsdagens appel med at skrive, at han beder for landet, og at landet er i hans tanker.

»Sammen vil vi vinde denne kamp,« lyder det fra prinsen.