»Bemærkelsesværdig.« Således beskriver britiske prins Charles klimaaktivist Greta Thunberg.

Den unge, svenske kvinde minder ham nemlig om noget vigtigt:

At han er nødt til at gøre noget for klimaet, så hans børnebørn ikke en dag vil bebrejde ham for ikke at have handlet tidsnok.

Den britiske prins og den svenske klimaforkæmper mødte hinanden onsdag på et klimamøde i bjergbyen Davos i Schweiz.

I et efterfølgende interview med CNN udtrykte prins Charles stor respekt for den 17-årige svensker:

»Nuvel, hun er bemærkelsesværdig. Hun repræsenterer en af de vigtigste grunde til, at jeg i mange år har prøvet at gøre noget (for klimaet, red.),« sagde han og fortsatte:

»Jeg ønsker som sagt ikke, at mine børnebørn en dag vil beskylde mig for ikke at have gjort noget i tide.«

Den britiske tronfølger har da også de seneste mange, mange år givet udtryk for, at han tager klimakrisen seriøst.

Under finanskrisen i 2008 udtalte han, at klimakrisen i virkeligheden var den største trussel af dem alle.

Ved flere lejligheder har han opfordret verdens rigeste til at spæde til i kampen for klimaet.

Og på onsdagens topmøde i Davos stod han foran de 3.000 deltagere og opridsede 10 konkrete forslag til en mere klimavenlig og bæredygtig fremtid.

På mange måder kæmper prins Charles og Greta Thunberg altså den samme kamp.

Men prinsen er bevidst om, at den svenske klimaaktivist har en anden indgangsvinkel end ham selv:

»Og selvfølgelig er hele hendes generation - der næsten også tæller mine børnebørn - desperat, fordi der slet ikke er sket nok. Vi er kommet alt for sent i gang,« sagde han og tilføjede:

»Jeg har altid været urolig for, at vi mennesker altid handler i sidste øjeblik. Man er nødt til at ramme en mur og opleve en katastrofe, før der sker noget.«

Topmødet i Davos afholdes fra 21. til 24. januar. I år er klima- og miljøudfordringer øverst på plakaten, når de mange erhvervsfolk, politikere og organisationer mødes til debat.