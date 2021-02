Den britiske kongefamilie har haft en usædvanlig hård uge.

For alt imens familiens ældste, Prins Philip, er indlagt på hospitalet, har Prins Harry og hans hustru Meghan Markle meddelt, at de endegyldigt forlader det britiske kongehus.

Derfor var det ifølge The Sun også en særdeles trist Prins Charles, der lørdag ankom til London’s King Edward VII Hospital, hvor hans far er indlagt.

I videoen øverst i artiklen kan man se prinsen gå ind ad bagdøren til det politibevogtede hospital i indre London iført en ansigtmaske. Den 72–årige søn er den første i den royale familie, der besøger Prins Philip, og ifølge tabloidavisen The Sun, så er hans udtryk ligeså gråt som det jakkesæt, han er iført.

De beskriver prinsens udtryk som 'dystert' og mener, at det kan hænge sammen med den familiære krise, som det britiske kongehus befinder sig i.

De beskriver prinsens udtryk som 'dystert' og mener, at det kan hænge sammen med den familiære krise, som det britiske kongehus befinder sig i.

På de sociale medier har hans besøgt også vakt røre, skriver Express. Kort efter billederne af hospitalsbesøget blev delt, røg talrige briter til tasterne – rasende over prinsens mulighed for at besøge sin syge far, når landets hospitaler har besøgsforbud.

Fra én bruger lyder det: 'Hvorfor må han besøge sin forælder, når jeg ikke har set min mor siden 30. november?'

Andre påpeger, at tusinder af briter har mistet livet på hospitalerne under pandemien, uden at have nogen familiemedlemmer ved deres side.

Lige nu lyder de britiske restriktioner på, at man kun må forlade sit hjem for at besøge et familiemedlem, hvis de er døende, er på hospice eller for at ledsage dem til en aftale på hospitalet. Det har derfor også fået flere britiske medier til at spekulere i alvorligheden af Prins Philips indlæggelse.

Kongehuset har dog selv afvist at kommentere hospitalsbesøget. Ifølge dem er Prins Philip indlagt på lægens opfordring, fordi han havde haft det dårligt gennem nogle dage. Både Dronning Elizabeth og Prins Philip er vaccineret mod coronavirus.

Prins Charles forlod hospitalet efter et cirka 30 minutter langt besøg. Meldingerne lyder på, at Prins Philip først bliver udskrevet i næste uge.