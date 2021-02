Det sker oftere og oftere, men det gør det ikke mere acceptabelt.

Derfor ser det svenske kongehus også med stor alvor på en sag, hvor prins Carl Philips identitet er blevet brugt til at franarre et uvidende offer tusindvis af kroner.

Det skriver Expressen, der i forbindelse med nyheden om sagen har været i kontakt med hoffets pressechef, Margareta Thorgren.

»Det er noget, der desværre sker mere og mere hyppigt. Vi har kendskab til sagen og har handlet på den. Den er nu overgivet til politiet,« siger hun til det svenske medie og fortsætter:

»Som jeg forstår det, er det dog svært at opspore afsenderen i sådanne sager.«

Det er Royal Central, der i første omgang kunne beskrive, hvordan en svindler på WhatsApp har misbrugt den svenske prins' identitet.

Her har pågældende ved hjælp af et forfalsket billede af et pas formået at franarre en person titusinder af kroner.

Herefter har svindleren blokeret ofret, som formentlig kommer til at se langt efter sine penge.

I forbindelse med afdækningen af sagen har Royal Central advaret det svenske kongehus, som ser med alvor på episoden.

»Det er ekstremt alvorligt, da der er mange, der hurtigt kan blive snydt,« siger Margareta Thorgren til Expressen.

Det er kun et par uger siden, at pressechefen udtalte sig i en lignende sag om svindel.

Her var det et billede af kong Carl Gustaf, der blev misbrugt i en fordækt reklame for bitcoin.

Også her konstaterede Margareta Thorgren, at det desværre ofte er svært at finde frem til bagmændene.

Samme oplevelse har flere kendte danskere haft.

Heriblandt Sofie Linde, der igen og igen har oplevet at få sit navn og billede misbrugt af svindelvirksomheder.

Frustrationen satte Sofie Linde ord på sidste år i et interview med B.T. Det kan du læse her.