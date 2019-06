Én vigtig person sidder måske ikke på bænken i St George's Chapel på Windsor Castle, når den nye britiske prins Archie skal døbes i begyndelsen af juli.

Meghan og Harry har allerede afsløret, at deres førstefødte får navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Lige nu er det dog et åbent spørgsmål, om kongefamiliens overhoved, Dronning Elizabeth, vil deltage i hans dåb.

Det mener britiske medier i hvert fald at vide, efter at have fået nys om gæstelisten.

Foto: AFP

Selv om datoen endnu ikke er offentliggjort, erfarer avisen Daily Express, at monarken har andre opgaver i kalenderen den dag.

Til gengæld skulle det være ganske vist, at Harrys far, prins Charles og hans hustru Camilla deltager.

Det gør også brormand prins William og hertuginde Kate, og måske også deres tre børn.

Britiske medier er også overbeviste om, at Meghans mor, Doria Ragland, tager turen over Atlanten fra sit hjem i Californien for at overvære dåben af sit royale barnebarn.

De stolte forældre viser den lille nye prins frem for Dronningen og prins Philip, mens også Meghans mor Doria Ragland ser til. Foto: POOL

Daily Express har også kilder, der mener, at en række celebre kendisser vil være blandt gæsterne. Nogle af dem måske også som faddere til den lille prins.

Det var også i St George's Chapel på Windsor Castle, at Meghan og Harry sidste år blev gift, og Harry selv er også blevet døbt i kirken.

Indtil videre forlyder det blot, at dåben finder sted i 'begyndelsen af juli.'

Det forlyder også, at det både bliver ærkebiskoppen af Canterbury, Justin Welby, og biskoppen af Windsor, David Conner, der kommer til at stå for dåben.