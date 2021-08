Han gemmer sig alt, hvad han kan på de kongelige slotte. Men jorden brænder virkelig under britiske prins Andrew.

Men han kan ikke gemme sig for evigt. På et tidspunkt bliver han nødt til at se virkeligheden og sit grimme dilemma i øjnene. Og det bliver ikke kønt, vurderer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg.

»Jeg tror, at hans dage i offentligheden er talte. Fra nu af bliver han formentlig en eller anden form for livsfange i luksusafdelingen på slottene rundt omkring. Og spørgsmålet er så, om kongehuset kan blive ved med at give ham hussly – eller om man bliver nødt til at sige, at du kan ikke komme der mere?,« lyder det fra Illeborg, der har boet i Storbritannien i over 20 år.

Det er prins Andrews forbindelse til den nu afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein, som igen har bragt ham i fedtefadet.

Den 61-årige prins, der ifølge britiske medier er dronning Elizabeths yndlingssøn, er rykket et stort skridt nærmere den retssag, som han for alt i verden har forsøgt at undgå de seneste år.

Selvom han tidligere ellers har bedyret, at han vil gøre, hvad han kan for at opklare sagen, så virker det til at have været tomme løfter. Den amerikanske anklagemyndighed har nemlig haft så svært med at få prins Andrew i tale, at det indtil videre slet ikke er lykkedes.

Men nu kan han måske ikke slippe længere. Virginia Giuffre, der er en af de kvinder, som er blevet udnyttet af Epstein, har siden Epstein-sagen begyndte at rulle, anklaget prins Andrew for at have haft sex med hende i London, i New York og på Epsteins private ø i Caribien, mens hun efter amerikansk lov var mindreårig.

Mandag indgav hun et civilt søgsmål mod prinsen, og det kan ifølge Jakob Illeborg vende op og ned på det hele.

Prins Andrew er i hvert fald flygtet i flyverskjul hos sin 95-årige mor på kongehusets ferieslot Balmoral i Skotland.

Her gemmer prinsen sig sammen med sin ekskone Sarah Ferguson, mens en hær af juridiske rådgivere ifølge britiske medier er blevet set komme og forlade slottet.

Ifølge Illeborg er det en indikation på, at prinsen virkelig sidder i saksen nu.

»Han gemmer sig stadig på Balmoral, og det gør han nok af den grund, at hvis han viser sig offentligt, så vil han formodentligt få den stævning i hovedet på grund af den civile retssag, som Virginia Giuffre har rejst mod ham,»siger han.

Ifølge amerikansk lovgivning skal man have stævningen overrakt personligt, før den er gyldig.

Men prins Andrew kan næppe gemme sig for evigt. De amerikanske myndigheder har erklæret, at han nok skal få overrakt stævningen før eller siden, og når det sker, så skal prins Andrew formentlig træffe et svært valg. Det virker nemlig ikke til, at han trods sin kongelige status kan holdes helt så imun overfor retssystemet, som han selv og mange nok havde forventet.

‘Ingen er hævet over loven’ lød det fra Cressida Dick, der er lederen af det britiske Metropolitan politi i London, forleden ifølge The Guardian.

»Han kan blive tvunget ind i en retssag, som han ikke vil være i. Men han kan også i stedet vælge at indgå et forlig,« siger Illeborg, der dog peger på, at der kan være en faldgrube.

»Et forlig kan godt bruges i en eventuel senere kriminalsag. Det skete med Ghislaine Maxwell (som anklages for at have haft del i Epsteins forbrydelser, red)., der også indgik forlig først, men hvor forliget nu bliver brugt i en kriminalsag.«

Dertil kommer, at han ved et forlig eller en dom formentlig vil skulle betale Virginia Giuffre en stor sum penge. Og hvis han har penge i USA, så vil han formentlig få inddraget sine værdier der for at betale.

»Det vil være forfærdeligt ydmygende for det engelske kongehus, hvis det amerikanske retssystem går ind og tager prinsens værdier for at betale for hans udåd,« siger Illeborg.

Også prins Andrews storebror, tronfølgeren prins Charles, er godt træt af sagen. Ifølge britiske medier har prins Charles sagt til sine venner, at han ikke længere mener, at prins Andrew fremover vil kunne varetage sine kongelige hverv.

»Prins Charles ser det nu som en øvelse til at begrænse skade – både for kongehuset, så han ikke trækker dem med ned i sølet, men også for sin bror,« siger Illeborg og tilføjer:

»Det er en forfærdelig dårlig sag. Desværre for kongehuset og Storbritannien kan det nå at blive værre, før sagen er overstået. Jeg tror, det kommer til at gøre nas,« siger Illeborg.