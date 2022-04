Prins Andrew …

Ja, blot navnet må efterhånden give dybe panderynker hos alle i og omkring det britiske kongehus.

Og nu trækker han altså igen uheldige overskrifter, fordi han og ekskonen, Sarah Ferguson, er blevet blandet ind i en skandaløs retssag.

Den stenrige tyrkiske kvinde Nebehat Isbilen har nemlig sagsøgt svindleren Selman Turk, som skulle have hjulpet hende med at få hendes formue ud af landet.

Det gjorde han ikke. I stedet påstår hun, at han har stjålet penge fra hende. Hun hævder også, at han har svindlet hende ved at få hende til at overføre penge til både prins Andrew og hans ekskone.

Nebehat Isbilen troede, at prins Andrew ville kunne hjælpe hende med at få et nyt, britisk pas.

Prins Andrew derimod skulle angiveligt have troet, at pengene var en bryllupsgave til datteren Beatrice.

Men også prinsens anden datter, Eugenie, er ufrivilligt blevet involveret i sagen.

En del af 6,6 millioner kroner, som Nebehat Isbilen overførte til prins Andrew, er nemlig også endt på hendes konto.

Derfor har prinsesse Eugenie også set sig kaldet til at kommentere situationen i en skriftlig erklæring, som er bragt i People.

»31. marts 2022 fik jeg et brev fra advokatfirmaet Peters & Peters, som repræsenterer deres klient Nebahat Evyap Isbilen i hendes sag mod Selman Turk samt andre selskaber.«

»Jeg kender ingen af dem eller hendes krav mod ham, og jeg var overrasket over at modtage dette brev, som bad mig forklare to indbetalinger til min bankkonto i oktober 2019, som jeg ellers havde forstået var gaver fra en gammel ven af familien, og som jeg troede skulle bruges til et surpriseparty for min mor, Sarah, hertuginden af Yorks, 60-års fødselsdag.«

Hun fortæller endvidere, at hun i oktober 2019 fik et opkald fra den førnævnte ven af familien, som fortalte, at vedkommende gerne ville komme med et økonomisk tilskud, som skulle dække omkostningerne for cateringfirmaet til fejringen af Sarah Fergusons fødselsdag.

Prinsesse Eugenie foreslog, at den gamle ven blot gav pengene direkte til cateringfirmaet, men opgav dog også sit kontonummer, hvorefter der gik 222.000 kroner ind på hendes konto, som hun sendte videre til det firma, som var ansvarlige for planlægningen af morens fødselsdagsfest.

Ifølge The Telegraph skulle ingen af de to døtre have haft kendskab til forældrenes 'handler' med Selman Turk, som nu sidder på anklagebænken.

Prins Andrew skulle da også have betalt samtlige 6,6 millioner kroner tilbage til Nebehat Isbilen, da dennes advokater rettede henvendelse til prinsen.

Hverken prins Andrew eller hans ekskone er sigtet i sagen.

Men ikke desto mindre kan prins Andrew nok engang se sit navn omtalt i spalterne i forbindelse med en dårlig sag, og denne gang har han altså også fået slæbt sin familie med ind i det.