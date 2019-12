Et billede af bagdelen på prins Andrews norfolk terrier har fået flere medier til at spekulere.

For er hunden og den medfølgende tekst på årets julekort fra den skandaleombruste prins en henvisning til den sag, der har præget de sidste måneder af hans år 2019?

Prins Andrew, hans ekshustru Fergie og deres døtre Beatrice, 31, og Eugenie, 29, har i år valgt at sætte et foto af en af deres terriere på julekortet.

Billedet forestiller hunden, der i et forsøg på at forcere en lille hæk ligger oven på buskadset med rumpen i vejret og de korte ben udstrakt bag sig. Men det er teksten på kortet, der har vakt spekulation.

Hertuginde Sarah Ferguson og prins Andrew. Foto: TOBY MELVILLE

'Sig farvel til 2019,' står der.

På bagsiden er til gengæld afbildet dronning Elizabeths slot Balmoral Castle og en gangsti gennem det skotske højland med teksten 'Vi kigger fremad'.

Inde i julekortet takker familien modtagerne for deres 'støtte og venlighed'.

Flere medier spekulerer nu i, at teksterne – 'farvel til 2019' og 'vi kigger fremad' – refererer til prins Andrews eget ønske om hurtigst muligt at glemme sit turbulente år og kigge frem mod det nye, der kommer.

2019 blev nemlig året, hvor prins Andrew kom i sit livs stormvejr, da en 36-årig kvinde, Virginia Giuffre, stod frem og anklagede prinsen for at have tvunget hende til sex, da hun var 17 år og angiveligt blev holdt som sexslave af prinsens ven, den nu afdøde amerikanske milliardær Jeffrey Epstein

I november i år stod prins Andrew så frem i et meget omtalt tv-interview på BBC og afviste alle anklager.

»Jeg har ingen erindring om at have mødt denne kvinde, nogensinde overhovedet,« lød det fra prinsen.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle på Manhattan i august, mens han ventede på, at hans sag kom for retten.