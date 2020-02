Han kender hende ikke, siger han. Faktisk påstår han, at han aldrig har mødt hende, og at et foto af de to sammen er en forfalskning.

Nu viser det sig, at den britiske prins Andrew angiveligt har omtalt den nu 36-årige Virginia Roberts Giuffre som 'en meget syg pige'.

'Hun er åbenbart en meget syg pige. Men der er ikke noget, man kan gøre ved det! Træk på skulderen og kom videre,' svarede prinsen ifølge avisen Mail on Sunday i en sms til vennen Jonathan Rowland tilbage i 2011.

Korrespondancen mellem vennen og prinsen fandt sted få dage efter, at Virginia Roberts åbent havde fortalt om de overgreb, Jeffrey Epstein havde udsat hende for.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Det var første gang, prinsen blev sat i forbindelse med Epstein-skandalen.

Vennen skrev til Andrew for at høre, hvordan han havde det, og om han kunne klare presset fra de aggressive britiske medier.

'Har prøvet at komme i kontakt med medierne på alle fronter, men de vil ikke lytte til fornuft lige nu,' svarede prisen.

Den amerikanske kvinde Virginia Roberts Giuffre - også kendt som milliardæren Jeffrey Epstein påståede sexslave - har i årevis hævdet, at rigmanden ved flere lejligheder tvang hende til at have sex med prinsen, da hun blot var 17 år gammel.

Virginia Roberts Giuffre hæder, at hun blev tvunget til sex med prins Andrew flere gange. Prinsen nægter, at han nogensinde har mødt hende. (Arkivfoto) Foto: ALBA VIGARAY

Prins Andrew var en af den pædofilidømte og -mistænkte forretningsmands nære venner. Selv om han hårdnakket benægter anklagerne mod ham, så bliver bekendtskabet til den nu afdøde finansmand i stigende grad en belastning for dronning Elizabeths næstyngste søn.

I et forsøg på at lægge låg på sagen gav prinsen i november sidste år et interview med tv-kanalen BBC, hvor han blandt andet lovede at samarbejde med politiet og de amerikanske myndigheder om at få opklaret sagen.

Derfor vakte det en del opsigt, at anklager Geoffrey Berman på vegne af FBI i sidste uge udtalte, at prins Andrew havde leveret 'nul' samarbejde i sagen.

En advokat for nogle af de kvinder, der har sagsøgt boet efter Epstein siger til The Mail on Sunday, at Virginia Roberts mentale helbred ikke fejler noget, selv om det i seneste år er blevet testet af både prinsen og Epstein.

De nyeste billeder billeder af prins Andrew taget, da han i sidste uge deltog i en gudstjeneste sammen med sin mor. Foto: CHRIS RADBURN

»Indtil Andrew har talt med FBI om hans forbindelse med Virginia - og fortalt hvad han ved om de øvrige ofre og krænkede - så er det hans troværdighed, der står på spil, ikke hendes,« siger advokaten, som optræder anonymt i artiklen.

Virginia Roberts Giuffre holder fast i sine anklager og har sendt et meget direkte tegn til prinsen om, at han bør samarbejde om at få sagen opklaret.

'Tik-tak Andy - det er tid til at tale!!! Verden er træt af løgnene, dækhistorierne og det simple faktum, at privilegier kan købe dig en vej udenom at se sandheden i øjnene. Gør det rigtige, hvis ikke for mig, så de utallige af Epsteins ofre, som fortjener sandheden,' skrev hun på Twitter.

Jeffrey Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle i New York sidste sommer. Hans sag nåede ikke at komme for retten.