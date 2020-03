Den omdiskuterede sag med prins Andrew og hans ikke eksisterende samarbejde med FBI får nu myndighederne til at undersøge 'andre muligheder'.

Mandag har den amerikanske anklagemyndighed i New York oplyst, at Prinsen fortsat nægter at samarbejde med FBI i sagen. Det skriver Reuters.

»Modsat prins Andrews offentlige løfter om samarbejde i vores efterforskning af hans relationer med Epstein, har Prinsen fuldstændig lukket døren for frivilligt samarbejde, og vi undersøger derfor vores muligheder,« lød det fra den amerikanske anklager, Geoffrey Berman, på et pressemøde.

Anklagemyndigheden ønskede ikke at uddybe, hvilke muligheder man overvejer. Kun at Prinsen ikke har ønsket at tage en samtale med FBI.

Ifølge Reuters handlede det førnævnte pressemøde faktisk om en helt anden sag.

Ikke desto mindre undgik Berman ikke spørgsmål fra pressen om sagen mod prins Andrew, der har trukket overskrifter verden over.

Prins Andrew er interessant for FBI på grund af sit tætte venskab til den afdøde milliardær Jeffrey Epstein, der undersøges af FBI.

FBI efterforsker i øjeblikket den afdøde Jeffrey Epstein for sexslaveri og salg af mindreårige.

Og det er her, Prinsen kommer ind i billedet.

Den amerikanske kvinde Virginia Roberts Giuffre - én af Jeffrey Epstein påståede sexslaver - har i årevis hævdet, at Epstein ved flere lejligheder tvang hende til at have sex med Prinsen, da hun blot var 17 år gammel.

Prins Andrew afviser alle anklager og siger, at han intet kendskab har til kvinden.

I november trak Prinsen sig fra sine officielle pligter på grund af sit forhold til Epstein.

Han understregede også, at han var klar til at samarbejde i det omfang, FBI ønskede.

I januar udtalte anklagemyndigheden i New York dog, at det ikke helt var tilfældet. Prinsen havde leveret 'nul samarbejde', lød det dengang.

Samme opfattelse har FBI altså fortsat over en måned senere, hvorfor man altså nu overvejer andre muligheder.

Prins Andrew er søn af dronning Elizabeth. I februar fyldte han 60, men modsat sine tidligere fødselsdage, blev der ikke flaget offentligt for Prinsen på grund af anklagerne.