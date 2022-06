Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag fandt fejringen af den årlige Garter Day sted i det britiske kongehus. Men ikke alle var inviteret.

Den skandaleombruste prins Andrew havde nemlig efter sigende fået skarpe instrukser på at holde sig væk fra festlighederne.

Ifølge flere udenlandske medier, herunder The Sun, er det særligt prins William og prins Charles, der har været imod at Andrew skulle deltage i de offentlige begivenheder – så meget, at førstnævnte angiveligt har truet med at udeblive, hvis prins Andrew viste sig.

Mediet hævder desuden, at dronning Elizabeth har beordret skandaleprinsen til at holde sig ude af syne »for sit eget bedste« – derfor må han altså tage til takke med kun at være med til familiefrokosten, der foregår bag lukkede døre i Windsor Castle.

Dronning Elizabeth og prins Andrew ankom sammen til en mindehøjtidelighed for den afdøde prins Philip i marts. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeth og prins Andrew ankom sammen til en mindehøjtidelighed for den afdøde prins Philip i marts. Foto: POOL

Tidligere på dagen lykkedes det da også fotografer at fange et glimt af prins Andrew, da han kom kørende til Windsor Castle, hvor hans mor i øjeblikket bor, på trods af at han altså ikke har været til stede ved det offentlige arrangement.

Tilbage i marts vakte dronning Elizabeth opsigt, da hun og prins Andrew – der af mange betegnes som dronningens yndlingssøn – ankom sammen til en mindehøjtidelighed for den afdøde prins Philip.

Prins Andrew mistede i januar de fleste af sine kongelige privilegier og retten til at kalde sig 'hans kongelige højhed' samt en stor del af sine protektioner, som følge af anklager fra Virginia Giuffre.

Anklager, hvor Virginia Giuffre påstår, at hun blev presset til at have sex med prinsen tre gange i 2001, da hun var bare 17 år, og holdt som prostitueret af den nu afdøde sexforbryder Jeffrey Epstein.

I 2009 indgik Giuffre et forlig med Epstein, hvor hun modtog 500.000 dollar, hvilket svarer til godt 3,2 millioner kroner.

I februar valgte prins Andrew ligeledes at indgå et forlig med sin anklager.