Selvom de færreste har lyst til at sætte ord på det, er det efterhånden åbenlyst, at prins Andrew ikke længere er én, man har lyst til at blive sat i forbindelse med.

Således viser en gennemgang foretaget af The Telegraph, at et tocifret antal organisationer simpelthen har droppet samarbejdet med den skandaleramte prins.

Og det er alvorligt. Meget alvorligt, fastslår historiker og kongehusekspert Michael Bregnsbo.

»Det er hans gode navn og rygte, der bliver sat over styr. Og det er det, man vil huske ham for.«

Ifølge The Telegraph har den britiske prins indtil for nylig været protektor for ikke færre end 200 velgørende organisationer.

En rundringning til 150 af dem viser dog, at prinsens styrt mod afgrunden ikke er ovre.

47 bekræfter nemlig, at de ikke længere har prins Andrew som protektor. Andrew har ikke villet udtale sig.

Baggrunden for de mange droppede samarbejder er ikke overraskende prinsens forbindelse til den pædofilidømte Jeffrey Epstein.

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Noget, repræsentanter for Royal Navy and Royal Marines Children’s Fund da heller ikke lægger skjul på:

»Vi mente som en organisation, der arbejder med børn, at det ikke var passende at beholde ham som protektor,« lyder det til The Telegraph.

Andre er mindre klare i mælet, når de bliver adspurgt, hvorfor prinsen ikke længere er protektor for dem.

Og så er der dem, der forklarer, at de troede, at han var trådt helt og aldeles tilbage fra sine royale pligter.

Hvem var Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein blev født 20. januar 1953.

Epstein voksede op i Brooklyn i New York i en arbejderklassefamilie og arbejdede blandt andet som lærer, før han med forfalskede papirer i hånden søgte mod Wall Steet.

Epstein blev første gang omtalt som milliardær i medierne i 2001.

Epstein var venner med prominente navne som Donald Trump, prins Andrew og Woody Allen.

Epstein blev i 2008 dømt for at have at opfordre en mindreårig til prostitution. Han fik 13 måneders ubetinget fængsel.

Epstein blev 6. juli 2019 anholdt og sigtet for blandt andet menneskehandel med mindreårige piger.

Eptein blev 10. august 2019 fundet død i sin fængselscelle i New York.

Dette, efter han i umiddelbar forlængelse af det skandaløse interview med BBC i november 2019 trak sig fra sine officielle pligter i 'den – dengang – nærmeste fremtid'.

Nu er der gået halvandet år, og prinsen er fortsat ikke vendt tilbage til det royale rampelys.

Ifølge Michael Bregnsbo skyldes det blandt andet, at hans troværdighed fortsat lider under det spektakulære interview.

Interviewet omhandlede hans forhold til den pædofilidømte og nu afdøde rigmand Jeffrey Epstein.

Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY

Det handlede om de beskyldninger, som den påståede sexslave Virginia Giuffre i årevis har sendt i hans retning.

Beskyldninger om, at hun som teenager blev holdt som sexslave af Jeffrey Epstein, der udlånte ham til sine rige venner – heriblandt den britiske prins.

Denne påstand – og alle andre – afviste prins Andrew i BBC-interviewet.

Men han slap ikke godt fra det.

Hvem er Virginia Giuffre? Virginia Giuffre blev født 9. august 1983 i Californien. Hun blev døbt Virginia Louise Roberts.

Giuffre arbejdede på Donald Trumps Mar-a-Lago-resort, da hun i 2000 mødte Ghislaine Maxwell, som skaffede hende job som massør for Jeffrey Epstein.

Giuffre blev ifølge eget vidneudsagn af Maxwell og Epstein holdt fanget som sexslave mellem 2000 og 2002. I denne periode skulle de have misbrugt hende, ligesom de også skulle have 'lånt hende ud' til andre mænd – heriblandt prins Andrew.

Giuffre flygtede i 2002 til Thailand, hvor hun mødte den australske mand Robert Giuffre. De blev hurtigt gift.

Giuffre besluttede i 2010, da hun blev mor til en datter, at stå offentligt frem med sin beretning om tiden som påstået sexslave.

Giuffre er siden blevet en af de mest prominente stemmer i sagen mod Epstein, og hun står desuden bag organisationen Victims Refuse Silence, der kæmper for retfærdighed for ofre for menneskehandel.

»Han er ikke dømt, men mange mener ikke, han har kunnet forklare sig på en overbevisende måde,« forklarer Michael Bregnsbo som baggrunden for, at prins Andrew er blevet sortlistet:

»Så længe mistanken er der, vil man ikke have noget med ham at gøre. Man vil ikke kædes sammen med hans navn.«

For nogle organisationer betyder det så, at de hellere vil undvære prominente navne som kransekagefigurer end at beholde én, hvis omdømme er belastet.

Også selvom de kongelige er ekstremt vigtige for organisationerne.

Prins Andrew. Foto: LINDSEY PARNABY

Om prins Andrew nogensinde kan vende tilbage, afhænger af, om han kan rense sit navn for enhver mistanke forbundet med Jeffrey Epstein.

Selv hvis det lykkes, er det ikke utænkeligt, at skaden allerede er sket, forklarer Michael Bregnsbo.

»Det kan ikke udelukkes, at der fortsat vil være nogen, der mener, der er for meget snavs klæbet til hans navn.«