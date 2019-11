»No. Never.«

Svaret kom prompte, mens han blev ved med at ryste på hovedet.

Lørdag aften stod den 59-årige prins Andrew frem på britisk tv og afviste pure, at han havde haft et seksuelt forhold til en ung kvinde, som nu er kendt som den afdøde amerikanske milliardær Epsteins 'sexslave.'

»Jeg har ingen erindring om at have mødt denne kvinde, nogensinde overhovedet,« lød det fra prinsen.

Prins Andrew bliver endnu engang belastet af sit venskab med den nu afdøde milliardær, Jeffrey Epstein. (Arkivfoto)

Mon ikke Bill Clintons ikoniske 'I did not have sexual relations with that woman' dukkede op i erindringen hos enkelte ældre seere, da de lørdag aften så en bleg og alvorstung prins Andrew tone frem på britisk tv i bedste sendetid?

På samme måde som præsidenten, da han konsekvent kom med den nu legendariske afvisning af den romantiske forbindelse med praktikanten Monica Lewinsky, måtte også prinsen lide den tort at svare på ydmygende, private spørgsmål om sit sexliv.

Og præcis som Clinton nægtede prins Andrew ethvert kendskab til 'this lady', som han - ifølge hende - skulle have haft sex med adskillige gange, da hun blot var en stor teenager.

De seneste måneder er dronning Elizabeths næstyngste søn blevet mere og mere belastet af skandalen om den amerikanske milliardær Jeffrey Epstein, som var anklaget for adskillige overgreb på mindreårige piger og for at have stået bag en omfattende pædofilring.

Prince Andrew 'categorically' denies sex claims https://t.co/y6ObKHCIz2 — BBC News (UK) (@BBCNews) November 16, 2019

Epstein tog sit eget liv i en fængselscelle på Manhattan i august, mens han ventede på, at hans sag kom for retten, men skandalen ruller stadig.

Finansmanden var nemlig gode venner med en række prominente mænd - blandt dem den britiske prins Andrew.

Hovedvidne i sagen mod Epstein er den nu 36-årige Virginia Roberts (som siden har giftet sig til efternavnet Giuffre). Bedre kendt som Epsteins unge sexslave. Hun har under ed forklaret, at hun flere gange blev tvunget til at havde sex med prinsen.

Overgrebene skulle være fundet sted mellem 2001 og 2002 i både London, New York og på Epsteins ø. Dengang var Virginia Roberts bare 17 år.

Virginia Roberts Giuffre Foto: ALBA VIGARAY

Avisoverskrifterne de seneste måneder må uden tvivl have fået dronning Elizabeth til at stramme den velkendte britiske overlæbe en ekstra gang og givet prinsen søvnløse nætter.

Lørdag tog han så det usædvanlige skridt at stille op til interview med BBC om anklagerne.

Beskyldningerne, som prinsen altså på det kraftigste benægtede.

»Det er aldrig sket. Jeg kan absolut kategorisk sige dig, at det aldrig er sket,« siger prinsen til BBC-journalisten Emily Maitlis.

Prins Andrews navn er dukket op i sammenhæng med Jeffrey Epstein. Prinsen beskyldes for at have gramset på en ung kvindes bryster. Arkivfoto Foto: BEN STANSALL

Selv om prinsen ikke kan huske den unge kvinde, så blev de to dengang fotograferet sammen. Prinsen havde sågar en arm om livet på den letpæklædte pige. Prins Andrew mere end antydede i interviewet, at billedet er forfalsket.

»Jeg kan se, at det er mit ansigt, men det er ikke sikkert, at det er min arm der ligger om.... hvad er det.... hendes hofte,« forklarer han.

Og ikke nok med det. Det kan heller ikke være ham, Virginia Roberts husker, for hun beskriver en mand, som svedte så meget, at hun måtte gå i bad efter at have danset med ham.

»Der er et lille problem med det med at svede, for jeg lider af en underlige medicinsk tilstand, der gør, at jeg ikke kunne svede på det tidspunkt,« forklarer prinsen.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

Han tilføjer, at det var en lidelse, han pådrog sig under Falklandskrigen, hvor han i en periode ophobede for meget adrenalin. Derfor har han i mange år ikke været i stand til at svede.

Bortset fra det fremlægger han også et alibi for en af de datoer, som Virginia Roberts hævder, han skulle have været samme med hende.

Forklaringen fra prinsen lyder kort fortalt, at han var på en pizzarestaurant med sin datter den dag, hvor et af overgrebene skulle have fundet sted.

Selv om han indrømmer, at han fløj på Epsteins privatfly, boede på milliardær-vennens private ø, besøgte ham i hans hjem i New York og på Palm Beach, så fastholder prinsen, at han aldrig så rigmanden gøre noget forkert eller udsatte andre for noget forkert.

Prins Andrews navn er dukket op i sammenhæng med Jeffrey Epstein. Prinsen beskyldes for at have gramset på en ung kvindes bryster. Arkivfoto Foto: TOBY MELVILLE

Han fortryder bitterligt, at han ikke brød med Epstein umiddelbart efter, at rigmanden i 2008 indgik et forlig i en sag om prostitution af en pige under 18 år. Dengang fik finansmanden en fængselsdom på 13 måneder.

Men selv efter dommen overnattede prins Andrew hos Epstein i New York.

»Jeg boede hos ham, og det er den del, som jeg slår mig selv i hovedet over hver eneste dag,« siger prins Andrew.

»For det er ikke noget, der er passende for et medlem af kongefamilien, og vi forsøger at opretholde de højeste standarder, og det levede jeg ikke op til. Så simpelt er det.«