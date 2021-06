Italienske prins Amedeo, hertugen af Aosta, er død 77 år gammel.

Dette bekræftes af flere italienske medier. Heriblandt la Repubblica.

Prinsen, med det fulde navn Amedeo Umberto Costantino Giorgio Paolo Elena Maria Fiorenzo Zvonimir di Savoia, var søn af prins Aimone - der var Kroatiens sidste konge, kendt som Tomislav ll - og prinsesse Irene af Grækenland og Danmark.

Han gennemgik en operation 27. maj og døde af hjertestop om morgenen 1. juni i Arezzo.

Prins Amadeo efterlader sig sin anden kone, Silvia, og tre børn fra sit første ægteskab med prinsesse Claude af Orleans, som han blev skilt fra i 1987.

Selvom han var hertug af Aosta, var han også en af dem, der kunne gøre krav på titlen som hertug af Savoy. Det hus, der regerede Italien fra 1861 til 1946, hvor Italien opgav monarkiet.

Netop denne titel - hertug af Savoy - gav prins Amedeo sig selv i 2006.

Det var dog ikke alle, der var tilfreds med dette, og hans fætter Vittorio Emanuele, prinsen af Napoli, hev Amedeo i retten for at forbyde ham at bruge titlen.

Retten gav Vittorio Emanuele medhold, og prins Amedeo måtte både betale sin fætter flere tusinde euros i kompensation samt opgive titen.

Han fastholdt dog til sin død, at han var det retmæssige overhovedet af huset Savoy.