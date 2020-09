Selv om prins Andrew angiveligt nægter at tale med FBI, så betyder det ikke, at presset på ham bliver mindre af den grund.

Det er nemlig lykkedes FBI at tale og derved skaffe sig informationer fra andre personer, der måtte have kendskab til den skandaløse Jeffrey Epstein-sag.

Og nu har FBI kastet sit spotlys på endnu en person, som kan få temperaturen til at stige under prins Andrew. Det skriver Mirror.

Ifølge mediet samarbejder FBI lige nu med Jeffrey Epsteins tidligere kok Adam Perry Lang. Et job, han havde fra 1999 til 2003.

Epstein begik selvmord i sin fængselscelle sidste år. Nu står hans tidligere kok frem med informationer.

Mirror skriver, at de er i besiddelse dokumenter, der beviser, at Adam Perry Lang fløj sammen med prins Andrew i Epsteins private fly – to gange i 1999 og en gang i 2000.

Det er det, som FBI ønsker at vide mere om. Og formentlig mere end det.

»Perry Lang har informationer om, hvad der er foregået. FBI ønsker at få så mange detaljer ud af ham som muligt, som kan hjælpe den afhøring, de forhåbentlig får med prins Andrew på et tidspunkt,« har en kilde udtalt til Mirror.

Hele sagen drejer sig om Jeffrey Epsteins forhold til dronning Elizabeths ældste søn.

Prins Andrew sagde offentligt i januar, han var klar til FBI-samarbejde. Men indtil videre har han gentagene gange afvist FBI.

FBI efterforsker i øjeblikket den afdøde Jeffrey Epstein for sexslaveri og salg af mindreårige gennem adskillige år. Og netop prins Andrew, som havde et tæt forhold til Epstein, er blevet beskyldt for at have benyttet sig af Jeffrey Epsteins sexslaver.

Blandt andet er han anklaget for at have forgrebet sig på den dengang 17-årige Virginia Roberts Giuffre i 2001 og 2002. Hun hævder, at hun blev lejet ud af rigmanden Jeffrey Epstein til at dyrke sex med prins Andrew.

Virginia Roberts Giuffre, der i dag er 37 år, har bedt alle, der ved noget, til at stå frem. »Vær en helt for mig,« har hun blandt andet udtalt.

Og det er denne udtalelse, der nu skulle have fået Adam Perry Lang til frivilligt at henvende sig til FBI.

Ghislaine Maxwell og Jeffrey Epstein.

Hvad Adam Perry Lang har fortalt FBI, melder historien intet om for nuværende.

Prins Andrew benægter fortsat alle anklager mod ham. Hans talspersoner har oplyst til Mirror, at de ingen kommentarer har.

I begyndelsen af året sagde prinsen ellers, at han var klar til at samarbejde med FBI i det omfang, de ønskede. FBI venter stadig.

»Modsat prins Andrews offentlige løfter om samarbejde i vores efterforskning af hans relationer med Epstein har prinsen fuldstændig lukket døren for frivilligt samarbejde, og vi undersøger derfor vores muligheder,« lød det fra den amerikanske anklager, Geoffrey Berman, på et pressemøde i marts.

Mulighederne har siden resulteret i adskillige informationer fra mulige vidner, herunder Adam Perry Lang.

Ghislaine Maxwell, som tidligere dannede par med Epstein, er siden blevet anholdt, efter hun skjulte sig fra politiet tidligere på året. Hun er under mistanke for at have 'lokket' mindreårige piger til at være sexslaver. Hun er også under mistanke for selv at have deltaget i overgrebene.

Ligesom prinsen benægter hun alle anklager mod sig.