Knap 14 måneder efter overtagelsen af den britiske trone, har kong Charles mødt sin hidtil største udfordring.

Under et besøg i den tidligere britiske kronkoloni Kenya blev kongen mødt af et stort pres om en undskyldning. Men den har han ikke givet. Og det har ført til utilfredshed. Men hvorfor gav kongen ikke bare den undskyldning?

Det er der ifølge kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen en god grund til:

»Der har virkelig været meget debat om det, fordi kong Charles har sagt, at han har medfølelse med kenyanerne, og at han beklager meget, men han bruger ikke ordet undskyld. Og det er det helt afgørende,« siger han og tilføjer:

Kong Charles og dronning Camilla i Kenya. Foto: Luis Tato/AFP/Ritzau Scanpix

»Der er en helt særlig grund til, at han ikke siger undskyld. Formentlig er det, fordi hvis han siger decideret undskyld, så vil der komme en hel masse krav om, at Storbritannien skal betale erstatning til Kenya. Hvis man derimod nøjes med at beklage og sige, at man føler med kenyanerne, så er det ikke noget, som man mener skal udløse nogen økonomiske former for erstatning,« siger han.

»Så det er formentlig derfor, han vælger det ordvalg. Det er ikke noget tilfældigt valg.«

Så du mener, at det er bevidst, at han bruger ordet beklage?

»Ja, der er virkelig en kæmpe forskel på de to ordvalg i forhold til de krav, der kan være om økonomiske erstatning«.

Dronning Camilla gav en babyelefant mælk. Foto: Luis Tato/EPA/Ritzau Scanpix

Det er under kongens første officielle besøg i et Commonwealth-land som monark, at kong Charles er havnet i den svære situation. Som monark er kong Charles også statsoverhoved for alle landene i Commonwealth, som blandt andet tæller Australien, Canada, Jamaica og Kenya.

Mange af Commonwealth-landene har i årevis været britiske kolonier, og det er ikke altid, at briterne har behandlet de indfødte særlig pænt gennem årene.

Flere gange er de britiske kongelige blevet mødt med kølige modtagelser og forventninger om en undskyldning, når de kom frem til landene, hvor de ellers tidligere blev fejret som overhoveder.

Det samme skete, da kong Charles og dronning Camilla ankom til Kenya, der var en britisk koloni fra 1920 til 1963.

Kenyas præsident William Ruto har under besøget ifølge Reuters blandt andet fortalt den britiske konge, hvordan den lokale befolkning blev brutalt behandlet af briterne under koloniseringen – samt, at der endnu skal gøres et stort stykke arbejde for at få det bragt i orden.

Kenya har været en britisk koloni. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Kong Charles tog dog å fat på det svære emne. Han brugte ordene 'ugerninger', 'dyb sorg og fortrydelse' og at sagde, at der var 'ingen undskyldninger' for det, briterne havde gjort.

Men en egentlig officiel undskyldning for den måde, som briterne havde behandlet kenyaner på, måtte kenyanerne kigge lagt efter.

William Ruto har rost kongens mod for at tage hul op en dialog om 'den ubehagelige sandhed', men Charles har også fået kritik af andre for den manglende undskyldning.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen hænger problemet sammen med, at Kenya helt frem til 1963 var en britisk koloni, og at der derfor stadig er mange meget nære følelser omkring emnet.

»I modsætning til mange andre ting, der har været diskuteret i forskellige sammenhænge med andre lande, så er det her jo noget, der er foregået for relativt nyligt. Så Storbritannien har i en relativt nyere tid – i en tid, som mange stadig kan huske – behandlet kenyanere temmelig dårligt.« siger han.

»Og det er især 1950erne, vi taler om her, og frem mod selvstændigheden i 1960erne, hvor briterne har haft meget mere økonomisk og politisk ud af Kenya end kenyanerne selv har, og hvor de har udnyttet landet økonomisk i meget høj grad«.

Prins Wiilliam og prinsesse Kate fik også ballade over blandt andet denne seance i Jamaica. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Problemet er kun det seneste i en række, som det britiske monarki har haft med Commonwealth-landende de seneste år.

I foråret 2022 var det prins William og prinsesse Kate, der havnede i et uheldig situation, da parret besøgte Jamaica og blandt andet blev kørt rundt stående i en bil.

Kongehuset forventede, at det unge par ville blive modtaget som helte, og at turen skulle være en festlig markering af dronning Elizabeths 70 års regeringsjubilæum, men i stedet blev kongehuset kritiseret for at være ude at trit med tiden og hele seancen blev en pinlig sag.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det næppe sidste gang, at det britiske kongehus får problemer med Commonwealth-landene, og det kan blive et problem for kongehuset:

»Det vil belaste forholdet mellem Storbritannien og en række af de tidligere kolonier, fordi man undgår at komme med decideret undskyldninger, og man samtidig hele tiden bliver kritiseret for ikke at gøre det godt nok, når man møder op for Kongehuset,« siger han.

Han tror godt, at det kan ende med, at nogle af Commonwealth-landene på sigt melder sig ud af det britiske storimperium.

Og hvis det sker, så vil det svække det britiske kongehus:

»Det vil være et stort prestigetab, for det med at være leder af ikke bare Storbritanniens eget område, men også at være statsoverhoved i mange andre lande, det er noget som er en stor del af de britiske monarkers identitet og selvforståelse og briternes opfattelse af kongehuset,« siger han.