»Det er i virkeligheden noget af det mest krævende.«

Kunstner Anne Gyrite Schütt er bevidst om den umulige opgave, det er at male portrætter af selveste majestæten.

I anledningen af Hendes Majestæt Dronningens 80-års fødselsdag har Anne Gyrite Schütt lavet to portrætter til B.T.s fødselsdagstillæg.

B.T. møder hende i atelieret på Lolland, hvor mere end 10 skitser af Dronningen dækker arbejdsbordet, til en snak om, hvordan portrætterne er blevet til.

»Det er dommen af opgaven, der gør opgaven krævende. Alle har en mening om kongehuset og Dronningen og vil derfor også have en mening om værkerne,« forklarer hun.

Anne Gyrite Schütt har ellers en historik med at tegne personer, som folk har en holdning til. Siden slutningen af 1990'erne har hun siddet ved sidelinjen, når de mest omtalte forbrydere er kommet for retten.

Peter Madsen, Kundby-pigen og Britta Nielsen er alle blevet illustreret af hende.

For den autodidakte kunstner er det vigtigt, at portrættet yder den portrætterede retfærdighed uden at forskønne vedkommende.

Da B.T.'s chefredaktør Michael Dyrby så Anne Gyrite Schütts portræt af digteren Inger Christensen, udsprang ideen til et maleri til forsiden af fødselsdagstillægget.

Det er også dér, hun mener, at fotografiet og maleriet adskiller sig fra hinanden. Hvor fotografiet for eksempel er et splitsekund til en familiefødselsdag, hvor man sidder med mad i munden, kan tegningen indkapsle, hvordan vi oplever et menneske som helhed.

»Hvis man kun fokuserer på hver eneste fregne og leverplet i ansigtet, er det dét, der bliver fortællingen. Det bliver meget kraftigere på et stykke papir, fordi det er udvalgt,« siger hun og uddyber:

»Men det er ikke sådan, vi ser hinanden. Vi ser helheden, derfor er det vigtigt at få bevægelsen, udtrykket og udstrålingen med. Jo bedre vi kender et menneske, jo mere ser vi dem med den følelse, vi har for dem.«

Selvom dronning Margrethe ikke sidder model for Anne Gyrite Schütt, mangler hun ikke inspirationskilder: en gåtur på et marked i Frankrig, en nytårstale eller noget helt tredje.

En af de seneste situationer, der har bidraget med nuancer til Dronningen, var, da hun 19. marts holdt en tale til nationen i forbindelse med udbruddet af coronavirus.

Det er her, at Anne Gyrite Schütt har fundet inspirationen til det ene portræt.

»Jeg vil gerne fange dele af det splitsekund, hvor hun beder os om at opføre os ordentligt. Hun siger det med en krølle i udtrykket. Der en forlegenhed over at gøre det, men det er også sagt med varme og humor, fordi hun ved, at hun bevæger sig ind på ukendt grund,« forklarer Anne og tilføjer:

»Det er jo i virkeligheden kærlighed. Hun sætter sig selv i spil for at styre noget i en retning, som hun mener er til det bedste.«

Sådan så det ud, da Anne Gyrite Schütt som bare 26-årig tegnede dronningen. Her havde hun kun været selvstændig i et år. Foto: Anne Gyrite Schütt

Derfor bliver talen set igen og igen og igen, så hvert træk i øjenkrogen og mundvigen kan indfanges.

»Kunsten for mig er, når man rammer det levende. Kombination af den fysiske lighed og det indre væsen.«

Hun kan trække på tidligere erfaringer med Dronningen, hvor hun i 1992 tegnede majestæten til en reception for Det Classenske Fideicommis (velgørende organisation, som dronning Margrethe er protektor for, red.). Her tegnede hun Dronningen fra en masse vinkler, mens hun gik rundt til receptionen.

»Jeg har ramt hende før, så det må jo kunne lade sig gøre igen,« lyder det fra Anne Gyrite Schütt.