Der findes meget få politikere på Christiansborg, der ikke bryder sig om det danske kongehus. Langt de fleste af vores folkevalgte elsker den kongelige familie, og når muligheden byder sig, gør de også opmærksom på, hvor stor respekt de har for Dronningen, Kronprinsen og Kronprinsessen.

Vi så det for nylig, da Dronningen fejrede 50 år på tronen, og partiledere fra venstre til højre jublede over Dronningens flotte jubilæum. I 2022 er det nemlig en poltisk vindersag at hylde monarkiet, som 85 procent af danskerne støtter.

Men spørgsmålet er bare, om politikerne i deres jubelrus har glemt, at de faktisk også skal tage medlemmerne af den kongelige familie alvorligt.

Det er desværre det indtyk, man får, når man begynder at intereressere sig for kronprins Frederiks medlemsskab af Den Internationale Olympiske Kommité, IOC. I 2008 banede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen vejen for Kronprinsens medlemskab, selvom alle alarmklokker bimlede og bamlede.

Anders Fogh Rasmussen lod Kronprinsen blive medlem af IOC. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Anders Fogh Rasmussen lod Kronprinsen blive medlem af IOC. Foto: Søren Bidstrup

En følgegruppe af embedsmænd skulle sikre, at Kronprinsen ikke glemte, at det danske monarki jo er indskrænket - og at Kongehuset ikke må udføre politiske handlinger. Men alligevel skete det forudsigelige: Kronprinsen stemte for Ruslands deltagelse ved OL i 2016, selv om landet var blevet afsløret i statsstøttet doping af atleterne.

Et bredt flertal i Folketinget ønskede at udelukke Rusland, og pludselig stod Danmark med to forskellige udenrigspolitiske dagsordener. Kongehuset og poltikerne måtte kæmpe om at tegne Danmarks holdning til Rusland.

Det samme skete - måske - for nylig. Forrige uge meddelte regeringen, at de ønskede at boykotte vinter-OL i Beijing, men det kan have været kronprins Frederik, der har været med til at sende legene til Kina, da han som IOC-medlem skulle afgive stemme i 2015. Vi får nok aldrig svaret - for Kongehuset ønsker ikke at oplyse, hvad Kronprinsen stemte.

Det holder selvfølgelig ikke. Det var præcis dét, der ikke måtte ske, da Anders Fogh Rasmussen valgte at støtte Kronprinsens IOC-medlemskab i slutningen af 00'erne.

Kronprins Frederiks rolle i Den Internationale Olympiske Komité bliver endnu engang genstand for kritik. Foto: YOAN VALAT Vis mere Kronprins Frederiks rolle i Den Internationale Olympiske Komité bliver endnu engang genstand for kritik. Foto: YOAN VALAT

Det mest underlige er dog, at ingen tør tale om det. Den tidligere og den nuværende regering og det meste af Folketinget vil helst bare lade sagen gå i glemmebogen, nu hvor Kronprinsen ikke længere er medlem af den kontroversielle idrætsorganisation. B.T. har forsøgt at få flere partiledere, forhenværende og nuværende ministre til at tale om sagen, men de siger allesammen 'nej, tak.'

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen kæmper endda på papiret for mere gennemsigtighed i de store, internationale sportsarrangementer, men når det kommer til kronprins Frederik, tør hun ikke rette direkte kritik.

»Hele sagen udstiller et stort problem. Nemlig at politikerne er bange for Kongehuset. Ingen tør kritisere dem, fordi de ved, at det er en tabersag. Men det er meget uheldigt, for man gør Kongehuset en bjørnetjeneste.«

Det er jo ikke meningen, at Kongehuset skal have nogen selvstændig magt i Danmark. Den slags står regeringen og Folketinget og domstolene for. Sådan er det i et konstitutuelt monarki. Denne konstruktion virker kun, hvis alle kender deres plads.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Når Kongehuset pludselig rykker ind på den politiske banehalvdel, skal de folkevalgte stoppe dem - også for at beskytte dem. Det nytter ikke noget bare at lukke øjnene og håbe på det bedste. Det kan politikerne ikke være bekendt. Og man kan altså sagtens kritisere Kongehuset uden at blive uvenner med dem.

For ville man nogensinde anklage en kunstkritiker for at hade kunst, fordi han kritiserede et nyt maleri? Selvfølgelig ikke. Man kritiserer netop kunst, fordi man elsker det.

Hvis politikerne virkelig holder af Kongehuset, må de smide fløjshandskerne og sige, hvad de mener. De kan faktisk ikke være andet bekendt.