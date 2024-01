Når kronprins Frederik i weekenden krones som Danmarks nye konge, forventer politiet, at mange mennesker vil søge mod hovedstaden, og derfor udsender de nu en besked til borgerne.

»Vi forventer, at rigtig, rigtig mange mennesker vil være en del af folkefesten, og derfor vil vi selvfølgelig også være talstærkt til stede, så alle andre kan koncentrere sig om den historiske begivenhed. Men for at det hele skal fungere, har vi behov for befolkningens hjælp,« lyder det fra leder af beredskabet i København Politi Peter Dahl i en pressemeddelelse.

Selve tronskiftet sker søndag den 14. januar, men da DR og TV 2 allerede fredag aften afholder en stor hyldestkoncert for abdicerende dronning Margrethe på Kongens Nytorv, vil trafikken i området allerede være påvirket fra i dag tirsdag.

Københavns Kommune udsendte mandag en meddelelse om, at flere gader omkring Kongens Nytorv vil blive lukket for biltrafik fra tirsdag den 9. januar til om formiddagen lørdag den 13. januar.

Se adgangsforhold til fods omkring Christiansborg. Foto: Københavns politi Vis mere Se adgangsforhold til fods omkring Christiansborg. Foto: Københavns politi

Og politiet skriver nu videre, at dele af indre by vil være ufremkommelig i bil frem mod den 14. januar.

I pressemeddelelsen lyder det, at der på selve tronskiftedagen, søndag, vil være standsnings- og parkeringsforbud langs ruten som de kongelige benytter til karetturen frem og tilbage mellem Amalienborg og Christiansborg.

Politiet opfordrer til, at cykler og ikke mindst ladcykler ikke medbringes på Slotsholmen ved Christiansborg og parkeres andres steder end langs ruten.

Sådan så det ud da dronning Margrethe den 4. januar havde sin sidste karettur som regent mellem Christiansborg og Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så det ud da dronning Margrethe den 4. januar havde sin sidste karettur som regent mellem Christiansborg og Amalienborg. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De opfordrer ydermere til, at man ankommer i god tid og til fods og tilføjer, at hvis Christiansborg Slotsplads bliver fyldt, kan det blive nødvendigt at lukke for adgangen.

Til sidst lyder det, at man af sikkerhedshensyn vil øge restriktioner mod droneflyvning langs ruten og omkring Christiansborg Slotsplads hele dagen den 14. januar.

»Vi kan ikke spå om, hvor mange vi bliver i København på søndag, men vi forventer, at rigtig, rigtig mange mennesker vil være i byen for at deltage i fejringen. Derfor håber vi også, at alle vil være i den festlige stemning, som lejligheden indbyder til og tage hensyn til hinanden, så vi alle kan være her,« siger Peter Dahl.