Tre af politiets mandskabsvogne fyldt med betjente kørte til Amalienborg lørdag.

De kørte derover for at passe på hele landets majestæt, mens der blev demonstreret i byen. Det skriver Se og Hør.

Lørdag gik de såkaldte 'Men in black' i gaderne for at vise deres utilfredshed over regeringens håndtering af coronakrisen. I særdeleshed de restriktioner, der er sat i værk samt vaccinepas.

Og i den forbindelse vurderede politiet altså, at det var på sin plads at sætte personale af til at passe på Dronningen.

Amalienborg Slotsplads. Foto: Niels Christian Vilmann

Det viste sig dog heldigvis, at den ekstra sikkerhed ikke var nødvendig. Demonstrationen, som startede ved Christiansborg, forløb forholdsvis fredeligt.

Tidligere er demonstranterne ellers blevet sat i forbindelse med uroligheder. Blandt andet da en dukke med Mette Frederiksen blev brændt af.

Noget, som stifter Morten Jakobsen har sagt, ikke er det, organisationen står for.

»Det er ikke det, vi går ind for. Folk er desperate, men hvordan de udtrykker deres følelser, kan vi ikke tage ansvar for,« sagde han under et interview i 'Aftenshowet' på DR.

Protestbevægelsen har cirka 1500 medlemmer og på trods af, at gruppen kan have en hård retorik, så mener Morten Jakobsen, at det er de færreste, der er voldsparate.