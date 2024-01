Pas på hinanden, vis hensyn og vær forberedt på, at vi bliver mange mennesker i byen.

Sådan lyder det fra Østjyllands Politi forud for søndagens fejring af kong Frederik i Aarhus.

Søndag bliver tronskiftet markeret i Smilets By ved en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke, og politiet forventer, at rigtig mange aarhusianere, østjyder og folk fra andre dele af Jylland vil valfarte til midtbyen for at få et glimt af kongen og hans familie.

»Vi forventer, at mange mennesker fra især store dele af Jylland vil være i Aarhus for at deltage i fejringen af den nye konge, som alle nok håber at få et glimt af enten før eller efter festgudstjenesten i domkirken,« udtaler fungerende politiinspektør Anders Uhrskov i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor håber vi også, at alle vil tage hensyn til hinanden, så vi alle kan være her og deltage i den festlige stemning, som begivenheden med en festgudstjeneste i Aarhus Domkirke lægger op til.«

Politiet råder de mange mennesker, der ventes at søge til byen, om at tage en række forholdsregler.

»Vi opfordrer til, at man eventuelt stiller sig langs ruten for at hilse på den nye konge og byde ham og den øvrige kongefamilie velkommen til det østjyske. Særligt på Strøget bliver der god mulighed for at deltage i festen, men her forventer vi også rigtigt mange mennesker,« lyder det fra Anders Uhrskov i en pressemeddelelse.

Det hele begynder omkring klokken 13.30, hvor kongefamilien kører fra Marselisborg Slot. De ankommer til domkirken omkring 13.55.

En god times tid senere forlader de kirken og kører retur ad samme rute til Marselisborg Slot.

Ruten kommer til at gå ad Kongevejen, Chr. Filtenborgs Plads, Dalgas Avenue, Hans Broges Gade, Sankt Pauls Kirkeplads, M. P. Bruuns Gade, Banegårdspladsen, Ryesgade (Strøget), Søndergade (Strøget), Sankt Clemens Torv (Strøget), Bispetorvet/Store Torv.

Mange gader og veje bliver i den forbindelse spærret, og politiet gør opmærksom på, at trafikken i og omkring det centrale Aarhus bliver påvirket det meste af dagen.

Også rejsende til og fra Sjælland med Molslinjen må regne med at støde ind i en afspærring til eller fra færgen.

Du kan læse mere her, hvis du skal rejse med Molslinjen søndag.

Den generelle trafiksituation på dagen kan du læse mere om her.