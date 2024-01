Når kong Frederik skal til festgudstjeneste i Aarhus, er det forventningen, at en hel del danskere vil møde op.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvor de opfordrer til, at alle borgere lige orienterer sig, inden de tager mod ruten for at se Kongen og den kongelige familie.

»Vi har en klar forventning om, at der vil komme rigtigt mange mennesker til Aarhus for at få et glimt af kongefamilien – herunder særligt den nye konge. Derfor vil politiet naturligvis også være talstærkt til stede, så alle andre kan koncentrere sig om at nyde begivenheden, som vi glæder os til at være en del af i det østjyske,« siger Anders Uhrskov, fg. politiinspektør hos Østjyllands Politi.

Han kommer derfor også med en klar opfordring til, hvor nysgerrige kan stille sig søndag.

»Vi opfordrer til, at man eventuelt stiller sig langs ruten for at hilse på den nye konge og byde ham og den øvrige kongefamilie velkommen til det østjyske. Særligt på Strøget bliver der god mulighed for at deltage i festen, men her forventer vi også rigtigt mange mennesker,« lyder det.

Trafikken i og omkring det centrale Aarhus vil forventeligt blive påvirket allerede fra om formiddagen den 21. januar, da alle veje langs ruten vil blive spærret helt fra eller delvist med enkelte undtagelser for kortvarig gennemkørende trafik.

Kong Frederik kommer nu til Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik kommer nu til Aarhus. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Afspærringerne forventes at træde i kraft fra omkring klokken 11.00 og vil blive opretholdt af politiet med hjælp fra Hjemmeværnet.

Der vil på dagen være øgede restriktioner mod droneflyvning,

Det anbefales, at man kommer i god tid, hvis man vil være med til festlighederne i byen.

De vil ikke kommentere på, hvor mange mennesker de forventer, men vi er ikke i den lave ende.

»Vi forventer, at mange mennesker fra især store dele af Jylland vil være i Aarhus for at deltage i fejringen af den nye konge, som alle nok håber at få et glimt af enten før eller efter festgudstjenesten i domkirken.«

Om der kommer lige så mange som til tronskiftet vides endnu ikke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Om der kommer lige så mange som til tronskiftet vides endnu ikke. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er derfor forhåbningen at folk vil tage hensyn til hinanden.

Der vil på dagen være mere politi i gaderne, da man får hjælp fra andre politikredse samt Politiskolen.

Det bliver første gang, at kong Frederik og familien tager til Jylland efter tronskiftet.

Her skal de overvære en festgudstjeneste sammen med repræsentanter fra byen.