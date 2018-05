Kongehuset formår ikke alene at holde fornemme middagsselskaber med mange traditioner. De kan også at holde et brag af en fest, når det officielle er overstået og kameraerne slukket. Det forklarer adskillige kilder til BT, som var med til festen i går aftes, som varede til langt ud på natten.

En af gæsterne var Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev.

»Det var en virkelig god fest, hvor alle havde det godt. Det var meget nede på jorden, som man ville forvente af andre større fester, som man har været til.« forklarer Rane Willerslev, som oven i købet har en smule tømmermænd her dagen derpå.

Hvor middagen havde budt på en fornem tilberedning af blandt andet ryg af dansk sommerbuk, aspargesflan og roqueforttærte, så var det en helt anderledes folkelig natmad, som Kronprins Frederik kunne servere for de gæster, som blev til efter midnat.

»Lige pludselig stod der en pølsevogn midt i salen. Den var blevet kørt ind midt i det hele,« siger Rane Willerslev.

Leif Mikkelsen, Folketingets 4. næstformand og kulturordfører for Liberal Alliance bekræfter, at der blev kørt en pølsevogn ind til festen i løbet af natten.

»Det var nogle gode pølser,« siger Leif Mikkelsen og fortsætter:

»I min familie, der hyrer vi også af og til en pølsevogn, når der er mange. Så jeg synes, at det var en fremragende ide. Det er måske også den slags, som man trænger til ud på natten, når man bliver sulten,« siger Leif Mikkelsen.

Søren Møller, landsformand i DGI, var også med til festen i Christianborgs Riddersal. Han var imponeret over den måde, som festen udviklede sig på.

»Jeg synes, det var helt fantastisk at lade festen gå fra den meget traditionsrige middag til at munde ud på en meget folkelig og fornøjelig måde. Det var min oplevelse, at alle nød at være der, og der var virkelig en god stemning,« forklarer Søren Møller.

De forklarer alle, at da festen gik i gang, så holdt traditionerne op, og stemningen blev anderledes uformel og afslappet. Man kunne som gæst helt frit gå op og tale med hvem man ville - herunder også Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary og Dronningen selv.

Man kunne også danse til tonerne af klassisk 80'er musik, som Kronprinsparret selv er vokset op med. For eksempel Prince og Bee Gees. Ud på aftenen startede der nemlig diskotek komplet med diskokugle, DJ og dansegulv. Men inden der blev lavet diskotek, så spillede Livgardens orkester soul og jazz.

Den kendte danske journalist og redaktør, Anna Libak, var glad for musikken.

»Jeg ville gerne danse, og det er bare så træls, hvis ikke man bliver budt op. Men heldigvis så bød både Anders Samuelsen (partiformand i Liberal Alliance) og Kristian Jensen (næstformand i Venstre) mig op. Kristian Jensen er rigtig god til at danse, men han har jo også været med i Vild med dans,« siger Anna Libak, som især blev berørt af Lis Sørensen, som under middagen sang 'Fuld af nattens stjerner'.

»Det var meget festligt at opleve kontrasten mellem de fine kongelige traditioner og så det at danse til 80'er musik på et diskotek. Det skabte en rigtig god stemning,« siger hun.

Cirka to tredjedele af gæsterne var ifølge BTs kilder gået glade hjem, da klokken nærmede sig 2.