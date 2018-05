I videoen øverst i artiklen kan du se billeder fra Meghan Markle og prins Harrys bryllup.

I 2011 blev Pippa Middleton berømt verden over, da hun iført en kropsnær hvid kjole som brudepige til søster Kates bryllup med prins William, fik opmærksomhed fra alverdens medier. Nu trækker hun igen overskrifter efter prins Harry og Meghan Markles bryllup.

Igen skyldes det den kjole, Pippa havde på til brylluppet. Men denne gang er det knap så flatterende.

Hvor Pippa til søsterens bryllup for syv år siden bar en simpel hvid kjole, så kan Pippas kjole til Meghan Markle og prins Harrys bryllup bedre beskrives som mintgrøn med blomster.

Og måske ikke overraskende fik Pippas kjole også opmærksomhed denne gang - både fra medier verden over og på sociale medier.

Men hvor det i 2011 var beundring og måske misundelse, der centrerede sig om Pippas figur, så var det lørdag mere morskab over en finurlig lighed mellem Pippas kjole og grøn te på flaske.

Nærmere bestemt Arizona Green Tea.

Og det var der flere på sociale medier, der var hurtige til at opfange.

Du kan se flere eksempler herunder:

Pippa Middleton sponsored by Arizona #RoyalWedding (credit to my father) pic.twitter.com/CIgwmjoSnA — Spooky Island (@dimiginger_mars) 19. maj 2018

pippa wearing arizona iced tea #royalwedding pic.twitter.com/TGc8BcWdU4 — Matthias Gold (@gold_matt) 19. maj 2018

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19. maj 2018

Ud over Pippa Middletons kjole så bød dagen på adskillige mindeværdige øjeblikke. Du kan genlæse det hele lige her.

Pippa Middleton. Foto: POOL Pippa Middleton. Foto: POOL