Mens det lader til, at prins Harry og Meghan stjæler australiernes hjerte under deres besøg 'Down Under', får de et par hårde ord med på tilbageveje fra tv-vært Piers Morgan.

Han mener, at den 37-årige Meghan opfører sig falsk og spiller skuespil. Det skriver News.com.au.

»Hun er en skuespillerinde. I øjeblikket spiller hun det godt.«

Sådan lyder den kontante dom fra Piers Morgan, der er tidligere redaktør og nuværende morgenvært på det populære morgenprogram 'Good Morning Britain'.

Det var under morgenprogrammet, at udtalelsen faldt, og hvis man skulle tro, han fortalte sig, maner han det til jorden ved bagefter at skrive grine-smileyer på Twitter og følgende tekst:

'Én gang skuespiller...'

Once an actress... pic.twitter.com/lSMEdIZOs5 — Piers Morgan (@piersmorgan) October 17, 2018

Medværten i morgenprogrammet hævder, at Piers Morgan bærer nag, og det er derfor, han kommer med hårde påstande.

»Du kan stadig ikke lade det gå, kan du Piers? Faktum er, at hun forlod pubben den dag og aldrig talte til dig igen,« siger medværten Susanna Reid.

Piers Morgan kritiserer Meghan for at opføre sig falsk. Foto: LEON NEAL

Det benægter Piers Morgan dog.

»Alarmklokkerne ringer, når folk opfører sig sådan. Det blev tydeliggjort af faren ... alle i hendes familie ... det er bekymrende,« siger morgenværten, der ikke kommer nærmere ind på, hvad han hentyder til.

Flere på Twitter roser flere Meghan for ikke at gå ind i diskussionen. En skriver blandt andet:

'Jeg bebrejder ikke, at Meghan ignorerer sin familie. Efter at have set den måde, de har alle opført, ville jeg også gør det. Ignorér Piers Morgan. Jeg føler med alle, der skal have kontakt med ham,« skriver en bruger.

Prins Harry og Meghan er i øjeblikket i Australien. Foto: PETER PARKS

Prins Harry og hans hustru - hertuginde Meghan - er på rundrejse i Australien i øjeblikket.

I mandags afslørede det populære par, at de venter deres første barn.

En femårige dreng stjal opmærksomheden under parrets besøg i Australien. Foto: PHIL NOBLE

»De kongelige højheder er meget glade for at kunne meddele, at hertuginden af Sussex venter barn i foråret 2019,« oplyste en talsmand fra kongehuset.

Meghan, der før vielsen bar efternavnet Markle, er tidligere skuespillerinde fra USA. Hun er blandt andet kendt fra tv-serien 'Suits'.