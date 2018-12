Tv-værten Piers Morgan er igen ude med riven efter den nye britiske hertuginde, som han mener, risikerer at ende som 'de knuste hjerters dronning.'

'Ring til din far. Slut fred med ham, og giv ham et kram igen - før det er for sent.'

Det skriver den kontroversielle tv-personlighed i et debatindlæg i Daily Mail, efter han mandag morgen i programmet 'Good Morning Britain' interviewede Meghans far på live tv.

I interviewet sagde Thomas Markle, at han ikke havde hørt fra sin datter otte måneder - siden brylluppet med prins Harry i foråret.

Tv-værten Piers Morgan blander sig igen i hertuginde Meghans gøren og laden. Han mener, hun skal tage kontakt til sin far, som hun ikke har haft kontakt med siden brylluppet med Harry. (Arkivfoto) Foto: FRED PROUSER Vis mere Tv-værten Piers Morgan blander sig igen i hertuginde Meghans gøren og laden. Han mener, hun skal tage kontakt til sin far, som hun ikke har haft kontakt med siden brylluppet med Harry. (Arkivfoto) Foto: FRED PROUSER

Han afslørede også, at han stort set hver dag forsøgte at komme i kontakt med hende på sms. Beskeder, som indtil videre ikke er besvaret.

»Jeg elsker dig højt. Du er min datter, og jeg vil virkelig gerne høre fra dig,« lød det bønfaldende fra Thomas Markle.

Han erklærede sig villig til at slå en streg over de uenigheder, der har været mellem dem.

Julekortet fra prins Harry og hertuginde Meghan. Billedet er taget fra deres bryllup i maj og har fået Meghans stedsøster til at udbryde: 'Vender de ryggen til hele verden eller kun til hendes familie?' Foto: Chris Allerton Vis mere Julekortet fra prins Harry og hertuginde Meghan. Billedet er taget fra deres bryllup i maj og har fået Meghans stedsøster til at udbryde: 'Vender de ryggen til hele verden eller kun til hendes familie?' Foto: Chris Allerton

Så sent som i oktober kritiserede Morgan Meghan for at spille skuespil.

»Hun er skuespillerinde. I øjeblikket spiller hun det godt,« sagde han.

Nu skriver han, at han godt kan forstå, hvis Meghan er sur på sin far over den måde, han har opført sig efter hendes forlovelse med Harry.

Thomas Markle fik taget nogle højst uheldige billeder af sig selv op til brylluppet og endte med helt at melde afbud til brylluppet.

Foto: Damir Sagolj Vis mere Foto: Damir Sagolj

En omstændighed, der i ugen op til det royale bryllup stort set fuldstændig stjal fokus fra den romantiske begivenhed.

Piers Morgan henleder dog også opmærksomheden på, at det har været meget svært for Meghans far at håndtere den pludselig opmærksomhed fra medierne.

Og han kritiserer hoffet og i særdeleshed prins Harry, at de ikke har hjulpet svigerfaderen i en meget svær situation. Harry har endnu ikke mødt sin svigerfar, hvilket Piers Morgan finder mærkværdigt.

»Hvis jeg stadig havde kontakt med Meghan, så ville jeg gøre, hvad enhver af hendes venner burde gør nu, se hende i øjnene og sige dette:

'Du har fået alt, hvad du drømte om, men vær sød ikke at lade som om, at den kærlighed, du følte for din far, er død, eller at denne konflikt gør dig glad. Gør det rigtige og tag telefonen og ring til ham, mens du kan. Som din mand ved bedre end de fleste andre, så kan livet være brutalt kort.«