Den kontroversielle britiske tv-personlighed Piers Morgan er atter i fokus, efter det er kommet frem, at han kunne finde på at skrive detaljer ind i artikler i sin tid som chefredaktør.

Det er kommet frem i den opsigtsvækkende sag, hvor prins Harry beskylder et britisk medie for at have aflyttet ham i årevis.

Efter at først prins Harry blev afhørt, fortsatte sagen onsdag og torsdag med afhøringen af journalisten Jane Kerr, der skrev 10 af de 33 artikler fra Daily Mirror, som sagen omhandler.

Her blev hun flere gange spurgt til specifikke detaljer i artiklerne, der blev skrevet for omkring 20 år siden.

Jane Kerr. Foto: Daniel Leal/AFP/Ritzau Scanpix

Mens hun kunne redegøre for kilderne til en del af informationerne, var der også nogle, som hun ikke kunne huske.

Og det var særlig de informationer, som prins Harrys advokat – kendisadvokaten David Sherborne, der tidligere har haft Paul McCartney og prinsesse Diana som kunder – ville grave i.

Ifølge Jane Kerrr kunne den kendte tv-personlighed og tidligere chefredaktør for Daily Mirror, Piers Morgan, godt finde på nogle gange selv at skrive supplerende oplysninger ind i artiklerne.

Netop Piers Morgans forhold til prins Harry er ret anstrengt, da han tidligere har langet voldsomt ud efter både prinsen og hans kone, hertuginde Meghan.

Ifølge Jane Kerr ville hun ikke altid vide, hvor Piers Morgen havde sine supplerede informationer fra, men hun ville antage, at han havde dem fra samtaler med ansatte fra kongehuset.

Prins Harrys sag er for retten. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

»Hvis han sagde, at han havde et tip eller en information, så ville du medtage det, ville du ikke?« spurgte Sherborne ifølge Independent.

Det bekræftede Jane Kerr, at hun nok ville have gjort.

Et andet fokuspunkt i forhøret af Jane Kerr var, hvorvidt hun havde været med til at gøre brug af en privatdetektiv.

I retten kom det frem, at Kerr og Daily Mirror adskillige 900 gange i hendes tid på mediet havde betalt et eksternt firma for at skaffe oplysninger om kendtes fødselsdatoer og adresser – oplysninger, som journalister ellers også selv burde kunne fremsøge i databaser.

Kerr fastholdt hele tiden sin uskyld i forhold til ikke at have gjort noget ulovligt – herunder at have aflyttet prins Harrys telefonsvarer, som han beskylder Daily Mirror for.

Ved et enkelt tilfælde spurgte David Sherborne, om Jane Kerr fandt det muligt, at Piers Morgan kunne have indsat informationer i en artikel om prins Harry, som han fik fra ulovlig aflytning af en telefonsvarer.

»Jeg kan ikke sige, at han ikke gjorde det, men jeg vil finde det meget usandsynligt,« svarede hun og tilføjede, at hun ikke vidste, hvor Piers Morgan havde de informationer fra, som han tilføjede til historierne.

»Han kan have talt med nogen i kongehuset,« forklarede hun ifølge Independent.

Prins Harrys advokat David Sherborne. Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix

Sagen er højt profileret i Storbritannien, da det er første gang i 132 år, at en kongelig er i retten.

En tidligere journalist fra den nu hedengangne avis News of the World, der blev lukket i 2011, efter den blev afsløret i at have aflyttet kendte og andre kilders telefonsvarere, mener dog ikke, at prins Harrys anklager er så voldsomme:

»Vi gjorde meget værre ting ved hans far,« fortalte journalisten Paul McMullan på britisk morgen-tv, hvor han også fortalte, at kong Charles blot havde trukket på skuldrene af de 'irriterende avisfolk'.

Piers Morgan har indtil videre ikke udtalt sig om sagen, og selv om han er kendt for sine skarpe holdninger til nærmest alt, så har han valgt en anden strategi denne gang:

»Kan ikke sige noget til det her, før sagen er overstået,« fortalte han til Channel 4 News ifølge Independent.

»Som du kan forestille dig, så ville jeg elske det, men sædvanligvis vil jeg opretholde en værdig stilhed, indtil dette er overstået,« lød det Morgan.

Sagen, som prins Harry har rejst sammen med flere andre kendte, der ligeledes følte sig overvåget og aflyttet af Daily Mirror, er en civil sag.

Den begyndte i begyndelsen af maj og varer i alt syv uger.