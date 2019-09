Politisagen mod it-millionæren og erhvervsmanden Peter Warnøe kan få betydning for hans nære venskab med Kronprinsen.

Historien byder nemlig på flere eksempler på, at nære venner af den kongelige familie ryger ud i kulden, hvis de ikke opfører sig ordentligt.

Det fortæller kongehusekspert og forfatter Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Danmarks rigeste og deres nære relationer til kongehuset.

Det betyder nemlig rigtig meget, hvordan man opfører sig, hvis man vil være med i inderkredsen omkring de kongelige.

Man kan jo ikke have et kongehus, der associeres med kokain og andre lovovertrædelser Søren Jakobsen

»Der er faktisk en temmelig streng linje, og den er blevet understreget temmelig kraftigt af Christian Kjærs sag,« siger Søren Jakobsen med hentydning til sagen om rigmanden og FLSmidth-arvingen Christian Kjær.

Christian Kjær var igennem mange årtier en nær ven af nu afdøde prins Henrik, men fik tidligere på året frataget sine royale titler som hofjægermester, ridder af Dannebrog og kammerherre efter en færdselsdom.

Han fik en betinget fængselsdom og en bøde efter blandt andet at have påkørt en løbsofficial ved et cykelløb

»De kongelige er jo nødt til – for deres egen skyld – at sætte nogle grænser for, hvad man kan og ikke kan. For man kan jo ikke have et kongehus, der associeres med kokain og andre lovovertrædelser,« siger Søren Jakobsen med henvisning til en af de værste sager i nyere tid.

Da Caroline Flemings børn skulle døbes, deltog både kronprinsesparret samt prins Joachim og prinsesse Marie. Nu ses Caroline Fleming mest sammen med prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Da Caroline Flemings børn skulle døbes, deltog både kronprinsesparret samt prins Joachim og prinsesse Marie. Nu ses Caroline Fleming mest sammen med prins Joachim og prinsesse Marie. Foto: Jeppe Michael Jensen

I 2010 blev kronprinsparrets daværende tætte veninde Rigmor Zobel omdrejningspunkt i en spektakulær kokainsag.

Politiet havde aflyttet hendes telefon og havde udpeget hende som fast kunde til en pusher, der også var på anklagebænken.

Zobel afviste, at det var tilfældet, men endte med at få en bøde på 20.000 kroner for at have købt seks gram kokain til eget forbrug.

Efterfølgende udtalte Zobel, der er advokat, til bladet psykologi, at hun både havde taget kokain og røget joints, samt at hun ikke skammede sig over det.

Christian Kjær har i årevis været fast mand, når Dronningen og prins Henrik holdt store fester, som her i 2015, da Dronningens 75-års fødselsdag skulle fejres på Fredensborg Slot. Men det er højst sandsynligt slut nu, efter han har fået frataget sine titler. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Christian Kjær har i årevis været fast mand, når Dronningen og prins Henrik holdt store fester, som her i 2015, da Dronningens 75-års fødselsdag skulle fejres på Fredensborg Slot. Men det er højst sandsynligt slut nu, efter han har fået frataget sine titler. Foto: Thomas Lekfeldt

Og der gik hun for langt, mener Søren Jakobsen:

»Hun var jo i den tætteste kreds. Og da hun ikke viste den mindste anger over stofforbruget – men tværtimod sagde, at der vel ikke er nogen, der ikke har prøvet kokain – der lukkede hun sig selv ude.«

Oven i det kom der endnu mere postyr om sagen, da Rigmor Zobel kort efter sin dom blev set på en restaurant med Kronprinsessen og nogle andre venner.

»Det slog hovedet på sømmet. Der blev taget billeder, og det blev ligesom for meget. Og Dronningen tilkendegav senere, at det var blevet drøftet i familien,« forklarer Søren Jakobsen.

Rigmor Zobel, der her ses med sin ven Jesper Ravn, var tidligere tæt veninde med kronprinsesse Mary. Det venskab sluttede officielt temmelig brat efter hendes kokainsag i 2010. Foto: Morten Germund Vis mere Rigmor Zobel, der her ses med sin ven Jesper Ravn, var tidligere tæt veninde med kronprinsesse Mary. Det venskab sluttede officielt temmelig brat efter hendes kokainsag i 2010. Foto: Morten Germund

Zobels exit fra den royale vennekreds endte med, at hun flyttede til Schweiz. Siden da har der været stille om hende.

Også den tidligere baronesse Caroline Fleming har ifølge Søren Jakobsen fået at føle, at man skal træde varsomt, hvis man vil være tæt på de kongelige.

Caroline Fleming har tidligere været tætte venner med kronprinsparret og har været med ved deres bryllup og barnedåb, ligesom kronprinsesse Mary tog til London og støttede Fleming, da hun blev skilt i 2007.

Men siden er der tilsyneladende kommet andre boller på suppen.

Peter Warnøes har tidligere været helt inde i varmen hos kronprinsparret. Her ses han med sin tidligere kæreste, Julia Tholstrup, da de var inviteret til prinsesse Isabellas barnedåb. Men det royale venskab hænger i en tynd tråd efter politianmeldelsen mod ham. Foto: Claus Fisker Vis mere Peter Warnøes har tidligere været helt inde i varmen hos kronprinsparret. Her ses han med sin tidligere kæreste, Julia Tholstrup, da de var inviteret til prinsesse Isabellas barnedåb. Men det royale venskab hænger i en tynd tråd efter politianmeldelsen mod ham. Foto: Claus Fisker

Da kronprins Frederik i 2018 holdt 50-års fødselsdag, var Caroline Fleming ikke på gæstelisten.

Caroline Fleming har de seneste år været meget på tv – blandt andet i realityprogrammet 'Ladies of London'.

Og det er ikke lige sagen, mener Søren Jakobsen:

»Hun bringer sig selv ud i et miljø, der ikke er en passende omgangskreds for de kongelige. Der skal være en vis stil over det,« siger han og kalder hendes optræden for 'fjollet'.

Caroline Fleming har tidligere været med til alle kronprinsesseparrets fester. Her ankommer hun til prins Vincent og prinsesse Josephines barnedåb sammen med Johan Wedell-Wedellsborg og hans kone, Rebecca Wedell-Wedellsborg. Foto: Linda Kastrup Vis mere Caroline Fleming har tidligere været med til alle kronprinsesseparrets fester. Her ankommer hun til prins Vincent og prinsesse Josephines barnedåb sammen med Johan Wedell-Wedellsborg og hans kone, Rebecca Wedell-Wedellsborg. Foto: Linda Kastrup

Helt galt er det dog ikke, idet Caroline Fleming fortsat er nær veninde af prins Joachim og prinsesse Marie. Hun har netop lejet deres villa i Klampenborg, og hun var også inviteret med til prins Joachims 50-års fødselsdag i foråret.

Peter Warnøe er indtil videre 'blot' blevet politianmeldt for ulovligt at have trukket mindst 20 millioner kroner ud som ulovlige aktionærlån fra sit private holdingselskab Oyster Invest ApS.

Men uanset om han ender med en dom eller ej, så vurderer Søren Jakobsen, at det vil betyde noget for hans forhold til Kronprinsen.

»Det betyder, at han nok vil blive smidt ud i kulden. For du kan ikke have erhvervsfolk med så flosset et ry tæt på Kronprinsen. For det er jo ikke en tilfældighed, at han gør det. Det er en helt elementær ting, at som direktør i et aktieselskab, så gør man ikke det her,« lyder det fra Søren Jakobsen.