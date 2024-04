Der blev talt med store bogstaver, da lovforslagene om kongehusets fremtidige økonomi denne fredag blev behandlet i Folketinget.

For både SF, Radikale Venstre og Enhedslisten benyttede anledningen til at lange hårdt ud efter den manglende åbenhed i Kongehuset.

Til fredagens førstebehandling af lovforslagene, åbnede Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht ballet ved at foregribe den kritik, der siden skulle blive uddybet i Folketingssalen.

Det gjorde han ved at sige, at de nye lovforslag kunne være med til at sikre, at Kongehuset med deres forøgede apanage selv ville kunne løfte opgaven om mere åbenhed.

»Vi blander os ikke i, hvordan Kongehuset behandler sine midler. Den åbenhed, som Kongehuset selv har skabt gennem deres årsrapporter, finder Socialdemokratiet som den nødvendige åbenhed,« lød det fra finansordføreren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen, hvor hendes tre lovforslag til Kongehusets økonomi fredag blev behandlet for første gang.

Kræver mere åbenhed

Hos Enhedslisten opstod kritikken dog allerede over den hastige proces, det har været at få lov at se lovforslagene, som der fredag skulle diskuteres – uden indledende høring.

»Vi er ikke tilfredse med processen – men vi er endnu mindre begejstrede for indholdet i lovforslagene,« lød det fra finansordfører Trine Pertou Mach.

»Når vi i samfundsfællesskabet er med til at finansiere gildet, så er det helt utroligt, at der ikke er større offentlighed. Vi bruger skatteydernes hårdtjente penge, og der er ikke nogen af os, der skal stemme her, som ved, hvad de skal bruges til. Derfor mener vi, at det er helt demokratisk og essentielt, at der er offentlighed i regnskaberne.«

Sådan stemmer partierne Stemmer for lovforslagene

De Konservative

Venstre

Dansk Folkeparti

Danmarksdemokraterne

Socialdemokratiet

Liberal Alliance

Moderaterne Stemmer imod lovforslagene Enhedslisten stemmer imod alle tre lovforslag.





stemmer imod alle tre lovforslag. SF stemmer for både lovforslaget om de 12 millioner kroners apanage til dronning Margrethe og lovforslaget om de 7 millioner kroner til kronprins Christian.



Men partiet »stemmer gult« til Civillisten, fordi »det ikke rigtigt er den modernisering, der er blevet lagt op til«.





stemmer for både lovforslaget om de 12 millioner kroners apanage til dronning Margrethe og lovforslaget om de 7 millioner kroner til kronprins Christian. Men partiet »stemmer gult« til Civillisten, fordi »det ikke rigtigt er den modernisering, der er blevet lagt op til«. Alternativet stemmer »formentligt for« apanagen til kronprins Christian, fordi »det er helt fair med tanke på hans nye opgaver«.



Derimod kommer de »formentligt til at stemme imod« lovforslaget om dronning Margrethes apanage, fordi »det ikke er tydeligt hvorfor, hun skal have apanage, og om hun skal have flere opgaver«.



Alternativet stemmer dog klokkeklart imod Civilisten, fordi »regeringen har ikke redegjort for, hvorfor kongehusets økonomi skal være endnu større«.

Alternativets finansordfører Christina Olumeko kaldte det sågar »dybt problematisk«, at både lovforslagene og kongehusets økonomi generelt er så »uigennemsigtigt«.

»Det er dybt problematisk, at vi grundlæggende ikke kender de fremtidige økonomiske konsekvenser af lovforslaget. Der er generelt behov for en større åbenhed i Kongehuset. Det er reelt ikke muligt at få et overblik over, hvor mange skattekroner der samlet bruges på Kongehuset,« begrundede finansordføreren.

Ønsker gennemsigtig gavepolitik

Hos SF sås den manglende åbenhed i Kongehuset ikke mindst i forhold til den manglende gavepolitik.

Partiets finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen forklarede, at SF af samme grund ikke kunne stemme for et forslag om modernisering af Kongehuset, når man i stedet burde se til vores »moderne og progressive nordiske naboer«.

Efter tronskiftet, hvor dronning Margrethe abdicerede, røg Kongehusets økonomi op i luften. Nu er første behandling af kongehusets fremtidige økonomi overstået.

SFs finansordfører fik ligeledes anledning til at spørge statsministeren, om det ikke var mere moderne, hvis Kongehuset også »offentliggør de dyre gaver, man modtager fra virksomheder og rigmænd«.

Men et sådan forslag ville Mette Frederiksen ikke støtte.

»Jeg har tillid til, at Kongehuset selv opstiller de nødvendige rammer hvad angår gaver. Der er ikke behov for regler for at fremtidssikre kongehuset, det er allerede fremtidssikret i danskernes hjerter,« lød svaret fra statsministeren, der havde fremstillet lovforslagene om kongehusets økonomi.

Forsvarede Kongehusets midler

Også Liberal Alliances finansordfører Ole Birk Olesen var blandt dem, der forsvarede den manglende offentlighed i Kongehuset.



Fra talerstolen plæderede han for, at hverken offentligheden eller Folketinget »skal ned og flue … gøre det med fluer, man ikke må sige fra talerstolen« hos Kongehuset.

»Det er vanskeligt at sige, om Kongehuset koster for meget eller skal have endnu flere penge. For det fungerer sådan, at der er samtaler mellem Kongehuset og de skiftende regeringer om Kongehusets økonomi. De skiftende regeringer repræsenterer det danske samfund, og de har blik for, at Kongehuset ikke skal have flere penge end nødvendigt. Vi andre har begrænset adgang til den information, der udveksles,« forklarede finansordføreren.

Statsminister Mette Frederiksen fik hård medvind til sine lovforslag om Kongehusets fremtidige økonomi af finansordførerne fra SF, Alternativet og Enhedslisten.

Radikale Venstre spurgte dertil, om der i den hemmelighedsfulde forhandling mellem Kongehuset og regeringen havde været »grønne modkrav på tale?«.

Det havde Mette Frederiksen dog ikke meget til overs for, og hun afviste, at det skulle være et spørgsmål for regeringen at blande sig i.

»Jeg må være ærlig at indrømme, at jeg ikke tror, man løser klimakrisen ved at stille konkrete krav til Kongehuset. Så det er ikke det, der har fyldt i forhandlingerne,« svarede hun.

Nu har forslaget fra statsministeren været gennem første behandling. Anden behandling vil foregå tirsdag 23. april.

