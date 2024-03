Bemærkede du detaljen?

Da kong Frederik og dronning Mary mandag aften inviterede til den såkaldte statsrådsmiddag på Amalienborg, kunne man godt blive i tvivl om, præcis hvor gæsterne skulle møde op.

Digitaliseringsminister og minister for ligestilling Marie Bjerre, der var blandt gæsterne, delte nemlig mandag aften et billede af sin invitation fra Kongehuset på Instagram.

Her kan man se, at hun var blevet inviteret til statsrådsmiddag i Amalienborgs gæstepalæ, Christian VII's palæ.

Middagen blev imidlertid afholdt i den anden ende af slottet - nemlig i kongeparrets private palæ, Frederik VIII's palæ - så undervejs er der altså tilsyneladende sket et palæ-skifte, efter invitationen er blevet sendt ud til gæsterne.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset, men man har ikke ønsket at udtale sig.

Den 11. marts, da kongeparret var værter ved en anden middag, skrev Billed Bladet, at man havde valgt at flytte selskabet fra Christian VII's palæ til Frederik VIII's palæ - og at en opdatering på Kongehusets hjemmeside viste, at man havde gjort det samme med statsrådsmiddagen.

Man bestræber sig på at afholde statsrådsmiddag for regeringen, statsrådssekretæren og enkelte medarbejdere fra hoffet i hver valgperiode.

Dronning Margrethe var senest vært for en statsrådsmiddag i 2021, dengang på Fredensborg Slot.

Kongehuset har delt et billede af kongeparret med regeringsmedlemmerne hvor udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var fraværende grundet et møde i EU.

