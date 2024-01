Det er kommet som en stor overraskelse, at kong Frederik onsdag morgen pludselig har en ny bog på gaden.

Særligt hos butikskæden Bog & Idé, som først i sidste øjeblik blev klar over, at de pludselig stod med en ny mulig bestseller mellem hænderne.

Da B.T. onsdag formiddag taler med direktør for Bog&Ide Marianne Lyngby Pedersen fortæller hun, at de var blevet varslet om, at der ville komme en bog med royal islæt.

»Vi gættede på, at det enten var prins Joachim eller nogen længere ude. At det var vores nye konge, havde vi ikke fantasi til at forestille os. Man må sige, at det er noget af et scoop for forlaget,« lyder det fra Marianne Lyngby Pedersen.

Adspurgt hvornår hun vidste, at der altså var tale om en ny bog fra kong Frederik, svarer hun:

»Siden i morges.«

Hun tilføjer:

»Vi havde fået at vide, at der ville komme en bog, der ville sælge godt. Det var det eneste, vi vidste, da vi bestilte bøgerne hjem.«

Her ses kong Frederik i Folketingssalen mandag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses kong Frederik i Folketingssalen mandag. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Og 'Kongeord', som er titlen på kong Frederiks nye bog, sælger allerede som varmt brød.

Marianne Lyngby Pedersen vil ikke afsløre, hvor mange bøger der er solgt i løbet af den første formiddag, men især onlinesalget er gået helt amok, fortæller hun.

»Jeg tror, den har sat rekord for, hvor mange man kan sælge på en time. Du får mig ikke til at sætte tal på, men det er mange.«

Onsdag formiddag har et massivt snevejr ramt Danmark, der potentielt set kan ramme det fysiske bogsalg i butikkerne.

»Bogen bliver leveret til vores butikker i løbet af dagen. De får dem fra klokken otte i morges frem til klokken 16, så den vil løbende lande rundt omkring,« fortæller Marianne Lyngby Pedersen og tilføjer, at hun endnu ikke har hørt om nogle, der har haft problemer med leveringen.

»Hvis der er for eksempel er snestorm i Nordjylland, kommer der jo nok ikke varer der, men jeg har ikke hørt, at der skulle være særlige problemer.«