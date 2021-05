Festglade københavnere spærrede øjnene op fredag aften, da de så prins Nikolai og sangeren Rasmus Seebach på en ualmindelig sjov bytur sammen.

D'herrer var inviteret til samme fest på bøfrestauranten Mash i Bredgade og fandt hurtigt ud af, at de klikkede godt sammen – på trods af en aldersforskel på hele tyve år.

Prins Nikolai ankom med en gruppe mandevenner, og det betød da også, at prinsens kæreste, Benedikte Thoustrup, bestemt ikke var en del af mandehørmen i Bredgade.

De unge mænd sad i deres helt egen bås i bøftemplet.

Prins Nikolai, dronning Margrethe og prins Felix forleden til prins Christians konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Foto: Keld Navntoft Vis mere Prins Nikolai, dronning Margrethe og prins Felix forleden til prins Christians konfirmation i Fredensborg Slotskirke. Foto: Keld Navntoft

Rasmus Seebach sad ved et andet bord på restauranten med sin gruppe venner, der også nød genåbningen af hovedstadens natteliv.

I løbet af aftenen blev stemningen mere og mere løssluppen, og således faldt Seebach altså i snak med prins Joachims ældste søn, prins Nikolai. Drengene fandt hurtigt ud af, at de havde en masse at tale om, og de besluttede sig for at gå sammen videre i byen.

Således gik prinsen og popsnedkeren sammen ud i natten.

»Det er korrekt, at prins Nikolai var til samme lukkede arrangement med Rasmus Seebach på restaurant Mash i weekenden,« siger presserådgiver Helle von Wildenrath Løvgreen til B.T.

Hun vil dog ikke afsløre flere detaljer om det umage vennepars bytur, da det er privat.

Smørtenoren Rasmus Seebach var i weekenden i byen med prins Nikolai. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen Vis mere Smørtenoren Rasmus Seebach var i weekenden i byen med prins Nikolai. Foto: Fotograf Sonny Munk Carlsen

Prins Nikolai flyttede i 2019 fra en lejlighed ved Amalienborg, som Dronningen havde stillet til rådighed, ind i sin helt egen hybel ved Nørreport Station. På den måde kom prinsen for alvor til at stå på egne ben og fik mere frihed til at leve ungdomslivet i København.

Han har mange jern i ilden. Udover at passe sine studier på Copenhagen Business School, hvor han læser Business Administration and Service Management, er han også model. Han går blandt andet model for det franske modehus Dior og har ligeledes været på forsiden af alverdens modeblade.

Selvom Rasmus Seebach i weekenden atter var »natteravn«, er det dog et mere roligt liv, han normalt lever. På sin 41-års fødselsdag forleden afslørede han, at han skal være far for anden gang.

Han har allerede sønnen Holger med sin kæreste, Julie Teglhus.