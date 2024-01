Prins Joachim dukkede ganske overraskende op til dronning Margrethes sidste nytårskur som regent.

Kongehuset havde ikke annonceret hans tilstedeværelse, men i stedet ankom prinsen torsdag formiddag som almindelig gæst i kraft af sit virke som forsvarsindustriattaché ved den danske ambassade i Washington.

Men hvordan påvirker tronskiftet egentlig prins Joachims rolle i Kongehuset fremadrettet? Sandsynligvis skal vi ikke forvente, at prins Joachim kommer til at fylde mere, vurderer B.T.'s underholdningschef Fie West.

»Som med meget andet i forbindelse med det her tronskifte, ved vi jo ikke ret meget endnu. Kongehuset har ikke meddelt noget officielt om prins Joachims rolle,« lyder det fra underholdningschefen.



»Men jeg vil vurdere, at den faktisk forbliver forholdsvis uændret.«

Til et møde i Statsrådet på Christiansborg Slot vil dronning Margrethe søndag 14. januar formelt underskrive sin abdikation, og dermed bliver kronprins Frederik konge, mens hans søn prins Christian bliver kronprins.

Dog forventer Fie West ikke, at prins Joachim af den grund kommer til hverken at spille en større eller mindre rolle i det danske kongehus.

»Han er for kort tid siden tiltrådt sin stilling som forsvarsindustriattaché i Washington og har rykket hele familien dertil, så det virker utænkeligt, at han pludselig dropper alt og tager hjem til Danmark,« forklarer B.T.s underholdningschef.

»Da man fjernede titlerne fra prins Joachims børn, var det også en øvelse i et slankere kongehus, og der har man helt sikkert også tænkt længere frem. Derfor tror jeg, det er helt efter bogen, at det kommende kongepar skal klare de fleste forpligtelser selv.«

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary bliver regentpar efter dronning Margrethe, mens prins Christian bliver kronprins. Men prins Joachim får ifølge B.T.s underholdningschef næppe en mere fremtrædende rolle af den grund.

Selvom Dronning Margrethe træder tilbage fra det arbejdende kongehus, så betyder det altså ifølge Fie West ikke, at der bliver mere plads til prins Joachim.

Heller ikke hvis han rykker familien hjem til Danmark, som han tidligere har udtrykt ønske om at gøre på et tidspunkt.

»Man skal også huske, at både prinsesse Benedikte samt prins Christian kan varetage opgaven som rigsforstander, hvis det kommende kongepar er væk på samme tid. Og så har vi jo også tidligere set, at prins Joachim er taget til Danmark for at assistere som rigsforstander, da han boede i Paris. Det vil han givetvis stadig kunnet gøre, skulle det være nødvendigt,« lyder det fra underholdningschefen.

