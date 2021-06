Når prins Harry og hertuginde Meghan har rettet skytset mod Buckingham Palace, er de indtil videre blevet mødt med tavshed. Men det ændrer sig nu.

Nu vil dronningen nemlig svare igen.

Ifølge britiske medier ændrer hoffet nu radikalt strategi. Indtil nu har kongehuset i Storbritannien haft en 'Klag aldrig, forklar aldrig'-politik, men konflikten med hertuginde Meghan og prins Harry gør nu, at kongehuset ændrer praksis.

The Mail on Sunday skriver, at Hendes Majestæt har instrueret sin hofstab i at korrigere oplysninger, der kommer fra hertuginde Meghan og prins Harry i medierne. Dermed er det slut med tavshed – og nu kommer fløjlshandskerne for alvor af i krigen mod hertugparret af Sussex.

Ændringen af den royale præcedens sker, efter at prins Harry og hertuginde Meghan ville give deres nyfødte datter navnet Lilibet Diana. Ifølge parret selv har de nemlig bedt dronning Elizabeth om tilladelse til at bruge navnet – men det er ikke dronningens opfattelse. Ifølge hendes opfattelse underrettede hertugparret blot monarken om deres planer med navnet.

Prins Harry og hertuginde Meghan med sønnen Archie i 2019. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan med sønnen Archie i 2019. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

Krisen begyndte, da en amerikansk journalist fortalte, at prins Harry og hertuginde Meghan havde spurgt dronning Elizabeth om lov, men efterfølgende kunne BBC fortælle, at dette ikke er korrekt. Kongehuset har efterfølgende sendt advarsler til de britiske medier om ikke at gengive, hvad de betragter som løgne fra hertugparret.

Navnet Lilibet er dronning Elizabeths kælenavn, og det bruges kun af de allernærmeste i familien. Fans af Netflix-serien 'The Crown' har nok ofte hørt navnet, men det er ikke noget, alle og enhver kan bruge. Den nu afdøde prins Philip brugte ofte navnet om sin hustru, og derfor har det en vis sentimental værdi for dronningen.

Og set i lyset af den krise, prins Harry og hertuginde Meghan har kastet det britiske kongehus ud i, ville dronning Elizabeth måske gerne have haft mulighed for selv at tage stilling til, om det meget personlige navn skulle bruges om hertugparrets datter, der kommer til at vokse op langt fra De Britiske Øer i det sydlige Californien.

Sådan så det ud, da prins Harry og hertuginde Meghan talte ud hos Oprah Winfrey i USA. Foto: Handout . Vis mere Sådan så det ud, da prins Harry og hertuginde Meghan talte ud hos Oprah Winfrey i USA. Foto: Handout .

Prins Harry og hertuginde Meghan meddelte i januar 2020, at de trådte tilbage som 'seniormedlemmer' af det britiske kongehus. Der blev indgået en 'Megxit-aftale' mellem Buckingham Palace og hertugparret, og således mistede de retten til at bruge deres 'Kongelige Højhed'-titler. De mistede også apanagen og skal nu tjene deres egne penge.

Parret flyttede til Santa Barbara i Californien og underskrev en gigantisk kontrakt med tv-mastodonten Netflix.

I marts talte de ud i bedste sendetid hos Oprah Winfrey og fortalte blandt andet, at et højtstående medlem af kongefamilien havde udtrykt bekymring over, hvor 'sort' sønnen, Archie, ville blive.

Hertuginde Meghans mor er sort.

Interviewet blev vist i 17 lande og blev set af 50 millioner mennesker.