Oprah Winfrey forsvarer prins Harry, der har fået kritik for sine mange private udtalelser.

Prins Harry og hans hustru Meghan Markle forlod det britiske kongehus og flyttede til Californien for at få fred fra den store bevågenhed omkring dem.

Siden har de dog selv delt flittigt ud af personlige emner som deres egne kampe med mentalt helbred og deres utilfreds med det kongehus, de forlod.

Det har mødt kritik fra flere kanter, men nu forsvarer Oprah Winfrey hertugparret. Det gør hun i den amerikanske tv-udsendelse Today.

Oprah Winfrey, prins Harry og Meghan Markle

»At have et liv, hvor du ikke bliver trængt ind på af fotografer eller folk, der flyver over hovedet på dig eller invaderer dit liv, det er hvad alle mennesker ønsker sig og fortjener,« siger Oprah Winfrey.

»Det er det, folk mangler at forstå. Privatliv betyder ikke stilhed,« slår talkshowdronningen fast.

Tværtimod mener hun, det er vigtigt, at prins Harry og Meghan Markle kan bruge deres platform og deres personlige historie til at sætte fokus på vigtige emner som mentalt helbred.

Oprah Winfreys optræden i Today kommer i anledningen af premieren på prins Harry og Oprah Winfreys nye dokumentarserie, 'The Me You Can't See', hvor prins Harry endnu engang afslører intime detaljer fra sin opvækst i kongehuset.

'The Me You Can't See' er en dokumentarserie i fem afsnit af prins Harry og Oprah Winfrey på Apple TV+, hvor hvert afsnit har en hovedperson, der fortæller om sine egne udfordringer med psykisk sygdom. I første afsnit er det Lady Gaga, i sidste afsnit er det prins Harry selv, der er i fokus.

Her fortæller han blandt andet, at han tog stoffer og ikke fik nogen hjælp fra den royale familie, da han fortalte om sine psykiske problemer efter sin mor, prinsesse Dianas død.

Første gang prins Harry og Meghan Markle trak overskrifter verden over for deres brutale ærlighed var tilbage i marts måned, hvor hertugparret deltog i et opsigtsvækkende interview med selvsamme Oprah Winfrey.

Her fortalte de om, hvorfor de ønskede at træde tilbage fra deres royale forpligtelser og starte et nyt liv i Californien for at få fred fra særligt pressen – og ikke mindst kritiserede de den royale familie for ikke at hjælpe dem og for at bekymre sig om sønnen Archies hudfarve.

»De har ikke delt nogen forbrydelser med mig,« slår Oprah fast i det nye interview.

Prins Harry og Meghan Markle bliver interviewet af Oprah Winfrey

Her fortæller hun også, at hun selv tror, at hendes stærkt omtalte tv-interview med hertugparret har vakt større forståelse for dem og deres situation.

»Jeg forstod, hvad der var sket for dem, og jeg ønskede at resten af verden skulle være i stand til at svare på spørgsmålet: 'Hvorfor trak de sig?' og jeg tror, at efter det interview var slut, så forstod folk det,« siger talkshowdronningen.