Bør medierne skrive så intensivt om krisen i kongehuset over prins Joachims børns titler?

Nej, mener Weekendavisens chefredaktør, Martin Krasnik. Ja, mener B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, som har inviteret førstnævnte med i seneste afsnit af sin podcast 'Kongehuset bag kulissen'. Og her går bølgerne højt.

For Martin Krasnik mener, at titelkrisen – som Jacob Heinel Jensen har beskæftiget sig med lige fra før, den brød ud offentligt – er »fuldstændig ligegyldig«.

»Jeg kan ikke se relevansen af det, fordi det konstitutionelt, forfatningsmæssigt og politisk ikke er en stor historie. Det er jo unge mennesker, som ikke har nogen funktion rigtigt, så derfor er det bare et drama,« siger Martin Krasnik.

Martin Krasnik er chefredaktør for Weekendavisen. For nyligt havde han et stort og opsigtsvækkende interview med dronning Margrethe i avisen.

»Vi indskrænker din frihed fuldstændig vildt som kongelig, men der er ikke rigtigt nogen mening i det for dig. På den måde er det, som dronning Margrethe har gjort, jo en frisættelse. Og alt det, I har interesseret jer for, det har så været noget kommunikation omkring det, hvorvidt det nu også er blevet sagt internt. Det er jo detaljer.«

Ikke mindst kalder chefredaktøren hele Jacob Heinel Jensens funktion som kongehusreporter for direkte »weird«, fordi der »foregår så mange andre langt væsentligere ting«.

Jacob Heinel Jensen er dog i sit arbejde med sagen kun blevet bekræftet i, at der er tale om »en reel krise i en magtfuld familie«.

»En del af dronningens pligt er også at holde sammen på familien, fordi personerne udgør institutionen og omvendt. Så når det ikke lykkes, så viser det, at kongehuset er gået i stykker i hjertekulen,« siger Jacob Heinel Jensen.

Det er dog noget »vrøvl« i Martin Krasniks ører.

Jacob Heinel Jensen er B.T.s royale korrespondent. Han var den første, der beskrev prins Joachim, grevinde Alexandra og prinsesse Maries forargede reaktion over Dronningens fratagelse af deres børns royale titler, og han har dækket hele krisen intensivt siden.

For chefredaktøren mener, at en familiekonflikt kun er endnu mere »ømtålelig og vanskelig«, når det er det særegne tilfælde af kongefamilien, som både er en institution og en rigtig familie samtidig.

Og han mener, at hvis fænomenet kongehuset skal overleve, så må vi ikke komme for tæt på dem – og det kommer vi, når journalisterne kradser i det private.

»Det bidrager jo til at nedbryde den mystik, sommerfuglestøv eller afstand, whatever vi kalder det, og hvis det ikke er der, så kan vi lige så godt lade være med at have et kongehus,« siger Martin Krasnik.

Men Jacob Heinel Jensen påpeger, at det ville være »censur«, hvis det skulle være journalisternes job at fastholde »glansbilledet af kongehuset«.

Det må kongehusets kommunikationsafdeling stå for, mener han.

Ikke mindst påpeger kongehusreporteren, at mediebilledet ændrer sig. Med fremvæksten af ikke mindst de sociale medier må kongehuset forvente kun at skulle dele mere ud af det private i fremtiden.

»Jeg tror simpelthen, de ville miste deres relevans, hvis de gik den anden vej og bakkede ud af det. Så ville danskerne stå med en fornemmelse af, hvad er det egentligt vi får af den her familie?'«

Og det erklærer Martin Krasnik sig enig i.

Men balancen er svær, for når vi kommer for tæt på de kongelige – såsom med detaljer om deres interne stridigheder, så bliver det »kendisstof«, mener chefredaktøren.

»Det bidrager du til, men det bidrager nogen af kongehusets medlemmer også til, når nogle af Joachims børn har succesfulde karriere som modeller. Så er man jo et andet sted, så er man ude i sådan én kendis-offentlighed, hvor man ikke repræsenterer Danmark, men mest repræsenterer sig selv, og så giver det jo ikke rigtigt nogen mening at have titel af dansk prins,« mener Martin Krasnik.

