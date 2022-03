Hertuginde Meghan Markle har et yderst anstrengt forhold til sin far, Thomas Markle.

Og nu lader det til, at der bliver endnu mere anspændt stemning rundt om Markle-familiebordet i fremtiden, for hertugindens halvsøster, 57-årige Samantha Markle, er rasende.

Så rasende, at hun har besluttet sig for at sagsøge Meghan Markle. Det skriver TMZ.

Årsagen er, kort fortalt, at hun mener, hertuginden er fuld af løgn.

Det skulle specifikt være det stort anlagte interview, som hertuginden og hendes mand, prins Harry, gav til Oprah Winfrey, som har sat kog under kedlerne.

Her skulle det især være det, 40-årige Meghan Markle sagde om sin opvækst og familie, blandt andet at hun voksede op som enebarn, og at de to halvsøstre ikke havde set hinanden i 19 år.

Og dette er tilsyneladende nok til, at Samantha Markle vil have dømt sin halvsøster for bagvaskelse og løgne.

Det stopper dog ikke her. Ifølge sagsanlæggets dokumenter raser Samantha Markle også over hertugindens påstand om, at Samantha Markle først begynde bruge det verdenskendte efternavn, da hertuginden begyndte at date prins Harry.

Hun sætter også foden i over for det, som hun mener er Meghan Markle opdigtede påstand om at være opvokset i fattigdom, da Thomas Markle, ifølge Samantha Markle, betalte for dyre privatskoler for Meghan Markle samt dans- og skuespilstimer.

Hertuginden har sagt, at hun selv dækkede sine udgifter, da hun gik på Northwestern Universitet, men også dette mener Samantha Markle er løgn.

Af dokumenterne fremgår det, at Samantha Markle mener, at Meghan Markle helt kalkuleret har opdigtet disse fortællinger som en del af eventyrfortællingen om hende selv og prins Harry.

Meghan Markles advokat, Michael Klump, har ikke meget til overs for søgsmålet.

»Det her er et grundløst og absurd søgsmål, som blot er en fortsættelse af et mønster med forstyrret opførsel. Vi vil give det så lidt opmærksomhed, som vi kan slippe afsted med, og som det fortjener.«