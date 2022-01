»Efter gensidig samtykke har vi besluttet at afbryde vores ægteskabelige forhold. Vores engagement i vores børn forbliver intakt. Da dette er en privat beslutning, beder vi om den største respekt overfor alle omkring os.«

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra spanske prinsesse Cristina og hendes – nu eksmand – Iñaki Urdangarín.

Det skriver flere spanske medier, heriblandt El Pais.

56-årige prinsesse Cristina er storesøster til den spanske konge, Felipe.

At forholdet lakker mod enden er næppe den store overraskelse, efter Iñaki Urdangarín i sidste uge blev fotograferet gående hånd i hånd med den kvindelige kollega, 43-årige Ainhoa Armentia.

Direkte adspurgt om sit forhold til kvinden lød svaret således:

»De ting sker, men vi vil håndtere dem på bedst mulig vis,« forklarede han til mediet Hello.

Prinsesse Cristina skulle også allerede være bekendt med forholdet.

Iñaki Urdangarín er lidt af en kontroversiel karakter.

Således blev han i juni 2018 idømt fem år og 10 måneders fængsel for at have hvidvasket seks millioner euro.

Han er dog sidenhen blevet rykket til mere frie rammer, som gør det muligt for ham at arbejde – og altså pleje et nyt forhold.

De to mødte hinanden ved de olympiske lege i 1996, hvor Iñaki Urdangarín var en del af det spanske håndboldlandshold.

Året efter blev de gift, og sammen har de fået fire børn, men nu er det altså slut.